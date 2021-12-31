День Іллі Муромця: що спільного у святого з казковим героєм і чому 1 січня за старих часів гадали на погоду

Першого дня року православні вшановують Іллю Печерського, якого в народі називають тим самим легендарним Іллею Муромцем.

З билин відомо, що героїчні подвиги Іллі починаються після 33 років, а все дитинство та юність він просидів на печі, бо не володів ні руками, ні ногами. Чудесне зцілення відбулося, коли до Іллі прийшли «каліки перехожі» і попросили принести їм води. Коли прохання прозвучало вдруге, чоловік все ж таки зміг змусити себе встати. Старці наказали йому випити цю воду, і вона дарувала йому зцілення та силу богатирську. Здобувши цей дар, богатир вирішив іти до Києва на службу до князя Володимира.

Вважається, що насправді він жив у XII столітті, і до відходу в ченці здобув чимало військових перемог. Йому приписують і казкові подвиги — наприклад, він нібито зумів відбитися від половців, які вирішили напасти на монастир, за допомогою одного чобота.

Загинув Ілля при взятті Києва князем Рюриком Ростиславовичем.

У 1988 році вчені, які досліджували мощі святого, дійсно помітили викривлення хребта в поперековому відділі та побачили відростки на хребцях, з чого зробили висновок, що він міг страждати на параліч.

Основна частина мощей святого спочиває у Ближніх Печерах Києво-Печерської лаври, а частина їх — у храмі російського міста Муром.

У народі день Іллі відзначали поклонінням рідній Землі та спогадами про народних героїв.

Також вважалося, що той, хто в цей день проїде задом наперед на коні навколо дерева, яке розходиться на два стволи з одного кореня, не буде обдурений чи зраджений чоловіком/дружиною.

Ворожили і на погоду.

Наприклад, брали 12 цибулин, чистили їх від лушпиння, насипали на кожну цибулину трохи солі та залишали на печі. На якій за цибулею сіль буде найбільш вологою, той місяць обіцяє бути дощовим у році.

Також уважалося, що якщо день буде вітряним, то наступний рік стане врожайним на горіхи.

Якщо небо зоряне — вродить багато гороху та ягід, а якщо погода тепла — вродиться жито.

Нагадаємо, до 6 січня триватиме Різдвяний піст. Але у Православній церкві України вже розглядають можливість ослаблення чи взагалі скасування посту на Новий рік.

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