Негайно зніміть такі іграшки з вашої ялинки: що не так із цими новорічними прикрасами

Прикрашання новорічної ялинки — не така проста справа, як це може здатися на перший погляд. Адже в народі вважають, що невдачі та проблеми в родину може принести… пошкоджена іграшка. Навіть вінтажну прикрасу не варто склеювати.

А ще небажано прикрашати ялинку чорними іграшками — чорний колір несе важку енергетику і притягує негатив. Краще все ж віддати перевагу прикрасам яскравих кольорів, радить ресурс radiotrek.rv.ua.

Якщо вже обирати іграшки із зображенням тварин, то це має бути лише господар року — Тигр — інші тварини з символом року можуть не подружитися і це відштовхне від вас удачу і благополуччя.

Також енерготерапевти радять позбавитися матових ялинкових прикрас, адже вони мають слабку енергетику. Краще обирати яскраві блискучі кулі, які створять в домі позитивну енергетику і святкову атмосферу.

До речі, у вигляді ялинкових кульок можна оформити і святковий салат.

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