Обов'язково покладіть це у свій гаманець новорічної ночі: що радили наші предки

Наші предки вважали, що в новорічну ніч можна отримати шанс на покращення матеріального стану. Способи перелічили на сайті radiotrek.rv.ua.

Монета у келиху з шампанським

У напій покладіть монетку жовтого кольору, а після того, як випили вино, монету обітріть і покладіть у гаманець. Після цього її не можна виймати звідти впродовж року.

Лавровий лист

Лавровий лист здавна вважали найсильнішим талісманом багатства. Наші пращури використовували його для притягнення благополуччя.

Папірець з бажанням

Напишіть на папірці реальну суму грошей, яку б ви хотіли отримати у Новому році. Покладіть його до гаманця і також не виймайте до наступного Нового року.

Щаслива купюра

Якщо у вашому гаманці зберігається щаслива купюра, у новорічну ніч дістаньте її і покладіть під скатертину святкового столу, а після закінчення святкування — поверніть до гаманця.

Нагадаємо, енерготерапевти назвали новорічні іграшки, якими небажано прикрашати головний атрибут свята.

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