День народження Степана Бандери: 113-річчя лідера ОУН відзначать смолоскипними ходами по всій Україні

1 січня 2022 року в Україні традиційно відбудуться святкові заходи на честь 113-річчя від дня народження Степана Бандери. Як стало відомо на нараді в МВС, всього заплановано до 50 таких заходів, участь у яких, згідно із заявками, візьмуть близько 10 тисяч людей по всій країні.

Традиційно наймасовіші акції очікуються у Києві, Одесі та на західній Україні, де в деяких містах банери із зображенням Бандери вже з'явилися офіційно. Так, у Тернополі банер вивісили на будівлі обласної адміністрації, а у Хмельницькому — на будівлі великого торгового центру. Це супроводжувалося виконанням відомої в соцмережах пісні «Батько наш Бандера».

Степан Бандера народився 1 січня 1909 року в тернопільському селі Угринів у сім'ї греко-католицького священика, проте доля приготувала йому політичну діяльність — він став лідером та організатором українського націоналістичного руху. 1934 року його засудили до страти в Польщі, а після нападу на Польщу Німеччини він ініціював розкол Організації українських націоналістів і сформував Революційний провід — керівний орган фракції ОУН (б) (бандерівського руху). У 1940 році його заарештували вже фашисти — за несанкціоновану спробу проголошення самостійної української держави. Після звільнення Бандера продовжив діяльність в ОУН і 1959 року був убитий агентом КДБ Богданом Сташинським.

У незалежній Україні у 2010 році Бандері було присвоєно звання Героя України, проте того ж року Донецький окружний адміністративний суд скасував рішення, а законопроект, покликаний повернути звання, у Раді так і не ухвалили.

День народження політика зазвичай відзначають факельною ходою — минулого року вони пройшли як у Києві, так і в інших великих містах України.

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