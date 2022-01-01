Українцям з інвалідністю нагадали, на які пільги вони мають право

Українці з інвалідністю часто запитують про належні їм пільги, тому що їх пенсія, як і прожитковий мінімум для непрацездатних, нині становить лише 1934 гривні.

Тож видання На пенсії підготувало перелік основних соціальних гарантій, передбачених для осіб з інвалідністю усіх груп.

Як бачимо, вони мають право на безкоштовне придбання ліків за рецептами лікарів під час амбулаторного лікування (за умови, що пенсія не перевищує мінімально встановленого розміру), на безкоштовне забезпечення санаторно-курортними путівками (за наявності медичних показань), безкоштовне забезпечення засобами реабілітації, а також безкоштовний проїзд у міському пасажирському транспорті (крім таксі), а також можуть сплачувати 50% вартості проїзду на внутрішніх лініях повітряного, залізничного, річкового та автомобільного транспорту (в період з 1 жовтня до 15 травня).

Нагадаємо, «ФАКТИ» також писали, як родина може набути статус малозабезпеченої.

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