Повна несумісність: астрологи назвали пари знаків зодіаку, які ніколи не покохають одне одного

Іноді навіть найперспективніший роман закінчується болючим розривом. Один із партнерів розуміє, що просто не може домогтися кохання свого обранця. Чому так відбувається?

Астрологи вважають, що винні зірки. Справа в тому, що деякі пари знаків зодіаку є несумісними. Один ніколи не зможе змусити іншого себе полюбити, пише портал Slovofraza.

Овни та Діви

Овни мають здатність подобатися багатьом оточуючим. У тому числі й Дівам — вони стають чудовими друзями, колегами чи діловими партнерами. Але коли справа доходить до кохання, то пара приречена. Дівам потрібен порядок і чіткий план на найближче десятиліття. З хаотичним життям Овна це не поєднується.

Тільці та… Тельці

Тільцям подобається бути головним об'єктом уваги в парі, щоб коханий красиво доглядав та дивував романтичними сюрпризами. А якщо в парі два Тельці, то вони боротимуться за лідерство, вимагатимуть придушити свою сутність. Такі спілки найчастіше дуже недовговічні.

Близнюки та Скорпіони

Любов Близнюків та Скорпіонів приречена на невдачу. Навіть якщо перші намагатимуться догодити другим, Скорпіони відмовляться від стосунків. Все тому, що двоїстий знак Близнюків вимагає постійної уваги та спілкування, веселощів в оточенні численних друзів. А такі пристрасні натури, як Скорпіони, приречені їх ревнувати. Вони швидко розуміють, що робити цього не варто, і рвуть стосунки, відмовляючись любити Близнюків.

Раки та Леви

Раку навряд чи вдасться досягти кохання королів зодіакального кола — Львів. Раки налаштовані на сім'ю, серйозні та ґрунтовні, а Леви терпіти не можуть порад та вказівок, як чинити. Швидше за все, роман парочки закінчиться, не встигнувши до ладу початися.

Леви та Риби

Риби майже ніколи не вибирають собі у кохані Львів. Їм не подобається їхнє самолюбство і прагнення бути в центрі загальної уваги. Тому Леви можуть лише дивуватися неприступності Риб, тим просто нема чого витрачати свій час на того, хто їм не підходить.

Діви та Стрільці

Дівам навряд чи вдасться досягти глибокого почуття від Стрільців. Тим самим потрібні зміна обстановки, динаміка і пристрасть. А Дівам подавай спокій, чіткий план дій. Якщо вони й не змогли змусити себе полюбити — найімовірніше, це їхня власна провина.

Терези і будь-хто

По суті, Терези можуть бути або не бути з будь-якими представниками астрологічного кола. То рідкісний виняток, коли один може пробачити іншому майже все. Тут Терезам пощастило більше інших знаків. Козероги, Стрільці, Овни — не важливо, будь-хто може як подарувати своє кохання Терезам, так і розбити їм серце.

Скорпіони та Водолії

Погана репутація впертих Скорпіонів біжить попереду цього знака. Адже багато хто з них спокійно будує стосунки з представниками зодіакального кола. Але тільки не з Водоліями. Ті часто на дух не переносять Скорпіонів, їм не подобається повна несумісність та неможливість прийти хоч до якогось компромісу. Навіть якщо Скорпіони намагатимуться, домогтися кохання Водоліїв для них буде практично нереально.

Нагадаємо, що завтра, 2 січня, о 20:33 за київським часом очікується молодик, який є досить позитивним часом для різних магічних втручань.

360

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter