Довгі вихідні на Різдво: скільки відпочиватимуть українці

Зі 116 вихідних днів у 2022 році дванадцять припадають на січень. Цього місяця святкові дні випали так, що переносити вихідні та оголошувати робочі суботи не знадобиться. Різдво у християн східного обряду святкуватиметься у п'ятницю, 7 січня, тому 7−9 січня можна вважати довгими вихідними.

Відповідно до рекомендацій Кабміну, для тих, у кого встановлено звичайний п'ятиденний робочий тиждень, 4−6 січня будуть робочими днями.

Четвер, 6 січня — робочий день може бути скорочений на одну годину.

— робочий день може бути скорочений на одну годину. П'ятниця, 7 січня — Різдво — вихідний.

— Різдво — вихідний. Субота, 8 січня — вихідний.

— вихідний. Неділя, 9 січня — вихідний.

— вихідний. 10−14 січня — робочі дні.

Нацбанк встановив, що 7−9 січня, незважаючи на вихідні, банки за необхідності можуть проводити касові операції. Також вимагаэться забезпечити роботу банкоматів та оперативне їх поповнення готівкою.

7 січня на Різдво буде вихідний і у поштових служб, але «Укрпошта» обіцяє залишити відкритими чергові відділення у великих містах. У Києві та Одесі працюватимуть по три відділення, у Харкові, Миколаєві та Полтаві — по два.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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