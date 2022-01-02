10 найкращих новорічних мультфільмів для дітей

Поки кіномани складали списки кращих новорічних та різдвяних фільмів, виявилося, що діти не менше, ніж дорослі потребують кіно, яке створює особливий зимовий та святковий настрій. Юним глядачам мають сподобатися мультфільми із зимового списку. Багато з фільмів не мають чіткої прив'язки до Нового року, тому розтягнути задоволення можна на всі зимові свята.

«Грінч» (2018). Напередодні Різдва Грінч розробляє план, щоб вкрасти усі подарунки та прикраси у місті.

«Холодне серце» (2013). Історія двох сестер — запальної Анни і дуже відповідальної Ельзи — сподобалася багатьом дівчаткам, а особливо тим, кому вже довелося пережити перші сестринські конфлікти.

«Льодовиковий період: гігантське Різдво» (2011). Лінивцю Сіду, щоб не залишитися в чорному списку Санта-Клауса, доведеться летіти на північний полюс і виправляти помилки

«Секретна служба Санта-Клауса» (2011). Маленька дівчинка Гвен помилково може залишитися без подарунка на Різдво. На допомогу вирушає Артур, син Санта-Клауса.

«Різдвяна історія» (2009). Класична історія про старого Скруджа, якому доведеться напередодні Різдва повністю переосмислити своє життя.

«Ніко: шлях до зірок» (2008). Маленькому північному оленю Ніко належить довести, що він гідний бути у одному роду з літаючими оленями Санта-Клауса і може бути корисним у Різдво.

«Полярний експрес» (2004). Хлопчик Кріс у компанії інших дітей здійснює незвичайну подорож на Північний полюс до Санта-Клауса.

«Каспер: Різдво примар» (2000). Маленькому Касперу, доброму привиду, треба налякати хоча б одну людину, але герой зовсім не хоче псувати комусь свято Різдва.

«Красуня і чудовисько: Чудове Різдво» (1997). У мультфільмі розповідають про нові пригоди Белль та Адама. Якось головній героїні спало на думку влаштувати Різдво, щоб порадувати мешканців замку, але не всім ця ідея припала до смаку.

«Аннабель» (1997). Маленька корівка на ім'я Аннабель мріє літати в одній упряжці разом з оленями Санти, а на Різдво, як відомо, збуваються й не такі бажання.

Нагадаємо, раніше було складено список найкращих книг, які слід перечитати напередодні Нового року та Різдва.

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