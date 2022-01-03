Календар вихідних та святкових днів: скільки відпочиватимуть українці у січні
Крім вихідного понеділка, 3 січня (додатковий вихідний оголошено у зв'язку з тим, що 1 січня прийшлося на суботу), у першому зимовому місяці року українці матимуть ще додаткові вихідні.
Так, згідно з рекомендаціями уряду, для тих, хто працює п'ять днів у тижні, вихідним днем стане п'ятниця, 7 січня — Різдво Христове.
Нинішній робочий тиждень виглядатиме так:
- вівторок — четвер, 4 — 6 січня — робочі дні. 6 січня, як у передсвятковий день, робочий день скорочують на годину;
- п'ятниця, 7 січня, — вихідний;
- субота, 8 січня, — вихідний;
- неділя, 9 січня, — вихідний.
Далі всі працюватимуть у звичному режимі.
Нагадаємо, що цього року у українців буде 105 вихідних та 11 святкових днів. І 249 робочих.
Фото з Pixabay150
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