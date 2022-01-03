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Суспільство та люди

Календар вихідних та святкових днів: скільки відпочиватимуть українці у січні

11:37 3 січня 2022
Календар

Крім вихідного понеділка, 3 січня (додатковий вихідний оголошено у зв'язку з тим, що 1 січня прийшлося на суботу), у першому зимовому місяці року українці матимуть ще додаткові вихідні.

Так, згідно з рекомендаціями уряду, для тих, хто працює п'ять днів у тижні, вихідним днем стане п'ятниця, 7 січня — Різдво Христове.

Нинішній робочий тиждень виглядатиме так:

  • вівторок — четвер, 4 — 6 січня — робочі дні. 6 січня, як у передсвятковий день, робочий день скорочують на годину;
  • п'ятниця, 7 січня, — вихідний;
  • субота, 8 січня, — вихідний;
  • неділя, 9 січня, — вихідний.

Далі всі працюватимуть у звичному режимі.

Нагадаємо, що цього року у українців буде 105 вихідних та 11 святкових днів. І 249 робочих.

Фото з Pixabay

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