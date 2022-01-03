Система «Карантин»: Київ затвердив використання спецперепусток на транспорт

У Києві вже готова до запуску система «Карантин» для транспорту. Вона знадобиться на випадок, якщо у місті вирішать посилити карантинний режим та запровадити проїзд у транспорті для обмеженої кількості осіб. У КМДА кажуть, що поки що закривати транспорт у місті не планують, але система має бути в повній готовності.

Система «Карантин» розрахована, що після її запровадження місту більше не треба буде збирати список привілейованих професій, які мають право на проїзд у транспорті. Не треба буде виготовляти, роздавати спецперепустки, стежити, щоб карти не передавалися іншим людям, а використовувалися виключно одержувачами.

Після запуску системи спецперепустками стануть транспортні картки та картки киянина, що вже є в обігу. Керівники підприємств повинні будуть зареєструвати карти своїх співробітників у системі «Карантин», і тоді з таким перепусткою можна буде їздити у транспорті, зокрема й під час локдауну.

У КМДА запевнили, що влада поки що не планує ні вводити спецперепустки, ні обмежувати роботу громадського транспорту. «Система — технічне рішення, яке дозволить за виняткової необхідності швидко впровадити такий інструмент. Поки що таких планів немає», — зазначив перший заступник голови КМДА Олексій Кулеба.

Нагадаємо, в МОЗ кажуть, що з середини січня в Україні можна чекати на нову хвилю коронавірусу — цього разу викликану штамом «Омікрон». Пік захворюваності припаде на середину лютого.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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