Не кривдіть тварин і не ходіть босоніж: заборони і прикмети Настусиного дня 4 січня

У вівторок, 4 січня, православні відзначають важливий пам'ятний день — День пам'яті мучениці Анастасії. За традицією в цей день вшановували матерів, а вагітних жінок пригощали пісною кашею (швидкого їсти ще не можна — триває Різдвяний піст).

У народі мученицю прозвали Узорішительницею, оскільки вона допомагала позбутися тяжких кайданів і страждань. Вважалося, що Свята заступається зв вагітних жінок, пише інтернет-ресурс My-calend.

Історія свідчить, що Анастасія жила у III столітті у столиці Римської імперії, народившись у сім'ї язичника та таємної християнки. Мати потай від батька виховала її у вірі до Ісуса Христа. Після смерті матері Анастасію видали заміж за язичника Помплія, але вона залишилася відданою своїй вірі. Потай від чоловіка дівчина переодягалася в жебрачку і допомагала в'язням, що скніють у в'язницях. Якось служниця розповіла все її чоловікові, за що він піддав дружину катуванням і замкнув у будинку. Переписуючись зі своїм учителем, вона дізналася про швидку загибель чоловіка в морській безодні. Пророцтво збулося. Після смерті чоловіка Анастасія почала роздавати все нажите ним майно нужденним.

Одного дня імператор Діоклетіан наказав страчувати всіх християн, включаючи наставника Анастасії — Хрісогона. Його обезголовили та викинули в море. Тіло мученика знайшов пресвітер Зоїл і сховав у своєму домі. Вночі йому здався Хрісогон і напророкував швидку загибель трьох християнок, які жили поблизу. Він наказав направити до них Анастасію з метою зміцнення їхньої віри в Господа Бога. Після страти мучениць вона поховала їхні тіла і вирушила в мандрівку.

Анастасію схопили в Іллірії, але завдяки вірі в Христа їй вдалося вийти на волю. Незабаром її затримали повторно та засудили до голодної смерті. Проте голод не зміг заподіяти їй великих страждань, тому надійшов наказ втопити її з іншими засудженими. Залишені на кораблі з просвердленими дірками в дні, в'язні повинні були потонути, але прийшла свята Феодотія і привела корабель на сушу. Анастасія разом із Євтіхіаном хрестили 120 врятованих людей.

Дізнавшись про це, Діоклетіан наказав схопити Анастасію і розіп'яти, що й було зроблено.

4 січня у народі звертали увагу на погоду, вважаючи, що якась погода у Настусин день, така й у жовтні буде.

Якщо з дахів звисає багато бурульок — рік буде врожайним.

Якщо хмари на небі проти вітру йдуть — чекай швидкого снігопаду.

Якщо кількість води у річці зменшилася — до посухи влітку.

У Настасьин день забороняється бити тварин, адже інакше людину можуть наздогнати хвороби та виникнути проблеми з ногами.

Забороняється ходити босоніж і в'язати — вважалося, що це може спричинити арешт родича.

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