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Суспільство та люди

Запобігають розвитку багатьох хвороб: які овочі містять цілющі природні барвники

5:50 4 січня 2022
Овочі та фрукти

Майже всі овочі мають не повний набір вітамінів, хіба що білокачанна капуста містить збалансовану кількість водорозчинних (C, B) та жиророзчинних (А, D, Е, K) вітамінів. Про це в інтерв’ю «ФАКТАМ» розповів науковий співробітник Національного природничого музею України кандидат біологічних наук Олексій Коваленко. Слід пам’ятати, що під час термічної обробки водорозчинні вітаміни руйнуються, зате після неї краще засвоюються жиророзчинні.

Цінність городини не тільки в вітамінах та мікроелементах, але й у природних барвниках червоного та фіолетового кольорів — антоціанах. Вони запобігають розвитку багатьох хвороб, зокрема, серцево-судинних. До овочів, що містять ці барвники, належить червона капуста. А в буряку багато близьких до антоціанів бетаїнів. Споріднені до антоціанів властивості має й каротин, який містять морква, шипшина, обліпиха, смородина, горобина, червоний ківі.

Чому, скажімо, помідори однакового сорту, вирощені на полі та в теплиці, різні на смак, в якій городині дуже мало вітамінів і які овочі стрімко втрачають їх під час зберігання, читайте в повній версії інтерв’ю Олексія Коваленка тут: «Чорні цятки на помідорах і перці — ознака ураження шкідливими грибками»: науковець розповідає про користь і можливу шкоду парникових овочів

Фото: https://ua.depositphotos.com/

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