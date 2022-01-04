«У дітей же ж психіка постраждає»: мережу налякала виявлена у російському селі Снігуронька-зомбі

У Росії, де раніше небувалий ажіотаж викликала страшна статуя казкової Оленки, встановленої у Нововоронежі, скульптори «порадували» жителів села Республіки Башкортостан Снігуронькою, яку вже порівняли із зомбі.

Відео, зняте в селі Ісянгулове Зіануринського району, виклав у Instagram юрист Айрат Хабібулін.

«Яка краса!» — іронізує автор відео, який попросив у фоловерів відреагувати. І отримав реакцію.

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Раніше жителі російського Павлова в Нижегородській області обурилися через встановлений біля РАГСу «пам'ятник молодятам». Наречену порівняли з нововоронезькою Оленкою, яка вийшла заміж за пожежника.

Фото — скріншот

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