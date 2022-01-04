«Всесвіт вирішив, що я маю трохи пригальмувати»: нардепка Ірина Геращенко зламала ногу

Народна депутатка України з фракції «ЄС» Ірина Геращенко найближчі вісім тижнів буде змушена пересуватися за допомогою милиць — політикиня зламала ногу.

Про свою травму вона написала в соціальних мережах, нарікаючи на ожеледицю.

«Всесвіт вирішив, що я мушу трохи пригальмувати. Зламала ногу. 11 років тому цю бідну ногу я зламала на лижах, а тут просто ожеледь… Тепер вісім тижнів — милиці», — пише Геращенко.

Раніше травму голови отримала парламентарка із «Голосу» Олександра Устинова — при вході до будівлі Верховної Ради на неї впав дверий засув. У Устінової була розсічена голова, їй викликали медиків.

Фото Ірини Геращенко із соціальних мереж

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