«Всесвіт вирішив, що я маю трохи пригальмувати»: нардепка Ірина Геращенко зламала ногу
Народна депутатка України з фракції «ЄС» Ірина Геращенко найближчі вісім тижнів буде змушена пересуватися за допомогою милиць — політикиня зламала ногу.
Про свою травму вона написала в соціальних мережах, нарікаючи на ожеледицю.
«Всесвіт вирішив, що я мушу трохи пригальмувати. Зламала ногу. 11 років тому цю бідну ногу я зламала на лижах, а тут просто ожеледь… Тепер вісім тижнів — милиці», — пише Геращенко.
Раніше травму голови отримала парламентарка із «Голосу» Олександра Устинова — при вході до будівлі Верховної Ради на неї впав дверий засув. У Устінової була розсічена голова, їй викликали медиків.
Фото Ірини Геращенко із соціальних мереж444
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