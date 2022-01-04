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Суспільство та люди

Скандал через яйцеклітину: на найстаршу в Україні мати подала до суду ізраїльтянка

15:10 4 січня 2022
Валентина Підвербна

У 2011 році справжньою сенсацією стало народження доньки у 66-річної мешканки Чернігова Валентини Підвербної, яка вперше стала матір'ю, завагітнівши у київському Інституті генетики та репродукції способом екстракорпорального запліднення. Майже одинадцять років тому вона за допомогою кесаревого розтину народила здорову доношену дівчинку вагою 3 кілограми 300 грамів та зростом 52 сантиметри.

А тепер її материнство, як повідомляє «Укрінформ», заперечують у суді. Позивачка — мешканка Харкова, яка зараз проживає в Ізраїлі. Жінка підозрює, що медики інституту використали для запліднення її яйцеклітини, які вона залишила на зберігання. «Дозвіли на їхнє використання ніхто нікому не надавав. Тому і виникла суперечка», — пояснив юрист.

Жінка хоче вимагати у суді проведення ДНК-експертизи. Якщо результат не підтвердить її біологічне материнство, вона відкличе свій позов, а якщо підтвердить, то подальшу долю дитини вирішуватимуть у судовому порядку.

Згідно з Єдиним державним реєстром судових рішень, підготовче засідання у даній справі відбулося 21 грудня 2021 року. Позивачка просила визнати її матір'ю дитини, яка народилася у Чернігові, і внести відповідні зміни до актового запису про її народження.

Початок розгляду справи за суттю призначено на 12 січня 2022 року у Новозаводському районному суді міста Чернігова.

Матеріал «Найстаріша породілля в Україні Валентина Підвербна: «Без доньки не житиму, краще повішуся!» (у рос. версії) читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Марії ВАСИЛЬ

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