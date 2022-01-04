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Суспільство та люди

Не можна запивати їжу та одягати старі речі: що заборонено робити на Різдво Христове

19:49 4 січня 2022
Різдво Христове

Незабаром православні українці відзначатимуть важливе свято — Різдво Христове. Існує повір'я — якщо цього свята ти зробиш 7 добрих справ, то зможеш просити в ангелів все, що захочеш, і твоє бажання обов'язково здійсниться, повідомляє Новий канал.

Але, крім приємних традицій, існують і суворі заборони. Так, жодна страва на столі не повинна залишитися недоторканною. Хоча б потроху, але неодмінно потрібно скуштувати кожну!

Також до головного бенкету доведеться трохи поголодати. До сходу першої зірки, точніше — до вечора, у жодному разі не можна нічого їсти. Не дотримуватись цього правила можуть тільки діти!

Під час трапези будь-яку рідину потрібно прибрати зі столу, а їжу не можна запивати. Також на Різдво забороняється одягати старі речі.

У цей день не можна шити, прати, прибирати, взагалі не можна робити нічого, що пов'язано з фізичною працею, а чоловікам навіть забороняється ходити на полювання або риболовлю.

Різдво не можна святкувати самотужки! Це дуже погана прикмета, інакше наступного року можна втратити підтримку друзів та сім'ї.

Готуватись до святкування варто заздалегідь. Існує давня прикмета — якщо дівчина не встигла вбратися до настання Різдва, то вона або вийде заміж за бідняка, або взагалі буде нелюба у шлюбі.

Під час Різдва також не можна сваритись.

Як писали «ФАКТИ», раніше автор кулінарного каналу «Milenia Кулінарні рецепти», на який підписано 1,07 млн любителів традиційних страв, запропонувала рецепт «правильного» холодця на Різдво, Старий Новий рік та інші свята.

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