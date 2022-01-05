Не бити котів і не ділитися мріями: що категорично заборонено робити 5 січня, у Федулів день

У середу, 5 січня, Православна Церква вшановує пам'ять преподобного Ніфонта, який жив у V столітті. Все своє життя він боровся з нечистими духами і завжди з Божою допомогою перемагав їх. Також 5 січня вшановується пам'ять Феодула, який у III столітті разом з іншими мучениками постраждав за віру в Христа на острові Крит.

А в народі 5 січня переінакшили на «день Федула», або «Федула Зимового».

Що можна робити 5 січня

Феодул Зимовий у слов'ян вважався покровителем худоби, тому господарі цього дня перевіряли хліви та сараї, годували тварин. По кутах у стійлах розвішували будяки — вважалося, що він убереже худобу від вимирання та хвороб. Жінки 5 січня пекли печиво у формі звірів, загортали в тканину та ховали по кутках до Різдва — такий ритуал теж відганяє нечисть.

Прикмети дня

За погодою у цей день судять, який буде листопад. Якщо буде ясно та холодно, то у листопаді буде сонячно та відносно тепло. Якщо ж сиро, то буде передостанній місяць року дощовим та сирим.

Також у народі вірили, що:

сильний вітер та сніг сьогодні — до холодів у липні;

кури в курнику неспокійні — до хуртовини;

кішки шукають тепле місце — незабаром чекати холодів;

кінь хропе — буде снігова буря.

Що сьогодні не можна робити

Згідно з народними повір'ями, в цей день краще не користуватися гострими предметами — є ризик порізатися чи вколотися. Жінкам заборонено підшивати одяг, інакше можна вкоротити собі життя.

Крім того, суворо заборонено в цей день підшивати спідниці та штани. Наші пращури вірили: той, хто не послухається цієї поради, може вкоротити життя — або собі, або господареві речей.

Загалом у цю середу не рекомендується брати гострі предмети в руки — не тільки голки, але й спиці, ножиці та навіть ножі. У народі говорили: хто поріжеться 5 січня, довго заліковуватиме рани.

Не слід 5 січня одягати несвіжу білизну, ношений одяг або брудне взуття. Вважається, що на них може «налипнути» ще більше «бруду». Йдеться в цьому випадку про неприємності, біди та хвороби.

Не можна 5 січня ділитися з будь-ким своїми мріями — їм не судилося здійснитися. З цієї причини краще не розповідати нікому про свої ідеї. Швидше за все, втілити їх у життя не вдасться. У всякому разі, їх автору.

Ще одна сувора заборона: не варто 5 січня піднімати руку на живу істоту — будеш битий. У цьому були впевнені прапрапрадіди і намагалися навіть набридливих комах у цей день оминати.

Іменинники дня

Сьогодні іменини святкують Давид, Павло, Наум, Федул, Ніфонт, Феодул, Феоктист, Оникій, Василь. Талісманом людей, народжених 5 січня, є перли. Природні білі перли зустрічаються вкрай рідко, адже на їх створення витрачаються роки. У складі цих каменів є карбонат кальцію та роговий білок конхіолін, які поєднуються, коли стороннє тіло потрапляє в раковину молюска. Перли вважаються символом вірності у коханні, допомагають зміцнити сімейні узи та захищають почуття.

Як писали «ФАКТИ», незабаром православні українці відзначатимуть важливе свято — Різдво Христове. Існує повір'я — якщо в це свято ти зробиш 7 добрих справ, то зможеш просити в ангелів все, що захочеш, і твоє бажання обов'язково здійсниться.

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