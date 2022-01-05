Меню на Святвечір: які 12 страв мають обов'язково бути на столі

У четвер, 6 січня, перед Різдвом Христовим, у віруючих закінчується різдвяний піст. Традиційно на Святвечір вся сім'я збирається за столом, на який подають особливі частування.

За традицією, їх 12. Причому всі страви пісні. Чому готують саме 12 страв? Етнографи припускають, що це може бути пов'язане з 12 місяцями, а віруючі пов'язують це з тим, що Ісус Христос мав дванадцять учнів, пише ВВС .

Так чи інакше, але кожна з цих 12 страв несе смислове навантаження.

Основна страва Святвечора — кутя. Пшениця, на основі якої готують її, є символом вічності. У страву додають ізюм, мед, мак, волоські горіхи.

Фото з Вікіпедії

Також на столі обов'язково має бути узвар — компот із сухофруктів, який символізує очищення тіла та душі.

Фото sircooking.ru

Вареники з різноманітною начинкою — картоплею, капустою, грибами — символізують ситість та достаток. Їх можуть подавати з цибулевою або грибною засмажками.

Фото з Вікіпедії

На святковий стіл подають кілька страв із капустою. Одна з них — голубці. Цю страву вважають символом єднання навколо однієї основи, стабільності та сили.

Фото з Вікіпедії

Також на стіл подають багато страв, в яких використовують гриби — вони символізують продовження роду та плодючість. До того ж, гриби — одна з важливих складових пісних страв. Наприклад, такою стравою може бути грибна юшка.

Фото з Pixabay

Готують на святковий стіл страви з квасолі та гороху, які символізують весну та відродження.

Фото з Pixabay

Обов'язковою є серед 12 страв і риба, яку називають символом християнства. У Святвечір до столу можна подати як звичайний оселедець з цибулею, так і запечену рибу .

Фото з Pixabay

Також традиційними стравами вважаються колач — обрядовий хліб із білого борошна у вигляді кільця або з невеликим отвором посередині, а також пампушки — символ свята та солодкого життя.

Фото з Вікіпедії

Раніше рецептами куті та узвару, які назвали господаркою та господарем святкового столу на Святвечір, поділилася кулінарка Ліза Глінська.

Фото із сайту https://24tv.ua

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