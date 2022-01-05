Головне — не переплутати дати: коли в Україні прийнято колядувати, посівати та щедрувати

З різдвяними святами в Україні пов'язано безліч різних традицій, найвеселішими з яких є колядування, щедрування та засівання.

Так, згідно з українськими традиціями, віруючі починають колядувати 7 січня. Цікаво, що на Святий вечір співати колядки не прийнято. Так, на Різдво колядники ходять від будинку до будинку і співають найкращі колядки, розповідають вітання, за які потім отримують щедрі винагороди господарів у вигляді солодощів або грошей.

Для того, щоб колядувати необхідно зібрати вертеп з декількох учасників, очолюваний людиною із зіркою на жердині (символ Віфлеємської, який вказав волхвам шлях до новонародженого Ісуса Христа).

Натовп колядників, переважно дітей, ходить прославляти Христа своїми піснями з 7 по 14 січня.

Щедрувати в Україні прийнято Щедрого вечора, 13 січня, напередодні Старого Нового року. На відміну від колядок, щедрівки містять побажання господарям будинку хорошого врожаю, достатку, здоров'я, приплоду худоби та роїння бджіл. Щедруючі збираються в невеликі компанії, ходять по хатах, грають на музичних інструментах та вітають сім'ї з Новим роком.

Посівають (засівають) на Старий Новий рік (на Василя), 14 січня вранці. За традицією, посівальниками мають бути хлопчики, оскільки в народі вважали, що першим на Новий рік мав зайти до будинку чоловік, щоб усе було добре.

Посівальники ходять по будинках, обсипаючи їх зерном та виконуючи посівалки — пісні з побажаннями господарям здоров'я, благополуччя та процвітання. Вважається, що зерно від засівання не можна забирати до заходу сонця.

Як писали «ФАКТИ», у четвер, 6 січня, перед Різдвом Христовим, у віруючих закінчується різдвяний піст. Традиційно на Святвечір вся сім'я збирається за столом, на який подають особливі частування.

1

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter