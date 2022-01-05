Різдво Христове: зворушливі вітання та листівки

Увечері 6 січня після появи на небі першої зірки християни східного обряду відзначатимуть Різдво Христове. Перед тим, як сім'ї зберуться за святковим столом, можна привітати рідних та близьких зі світлим святом Різдва.

Земля і небо торжествує,

Вся Україна колядує.

І ми із радістю новою

Дитятко славим колядою.

Хай ангел торкнеться вас ніжно крилом,

Зігріє вам серце різдвяним теплом.

Хай радість, кохання заселять ваш дім,

Оселяться щастя і спокій у нім.

Хай смачна кутя удастся

Хай завжди панує щастя.

Щоби весело й багато

Провели Різдвяні свята.





Христос народився! Радіємо щиро

Благослови, Господи, Україну миром!

Хай Різдво з тим завітає,

Чого серце побажає.

Хай несе у кожну хату

Щастя й радості багато.

Фото pixabay.com, giffs.ru

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