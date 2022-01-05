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Суспільство та люди

Різдво Христове: зворушливі вітання та листівки

23:23 5 січня 2022
Різдво Христове

Увечері 6 січня після появи на небі першої зірки християни східного обряду відзначатимуть Різдво Христове. Перед тим, як сім'ї зберуться за святковим столом, можна привітати рідних та близьких зі світлим святом Різдва.

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Земля і небо торжествує,
Вся Україна колядує.
І ми із радістю новою
Дитятко славим колядою.

Хай ангел торкнеться вас ніжно крилом,
Зігріє вам серце різдвяним теплом.
Хай радість, кохання заселять ваш дім,
Оселяться щастя і спокій у нім.

Хай смачна кутя удастся
Хай завжди панує щастя.
Щоби весело й багато
Провели Різдвяні свята.


Христос народився! Радіємо щиро
Благослови, Господи, Україну миром!

Хай Різдво з тим завітає,
Чого серце побажає.
Хай несе у кожну хату
Щастя й радості багато.

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Фото pixabay.com, giffs.ru

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