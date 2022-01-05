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Суспільство та люди

Різдво 7 січня: що подарувати рідним, друзям та дітям

18:22 5 січня 2022
подарунок

На свято Різдва традиційно прийнято обмінюватись подарунками. У деяких країнах прямо пов'язують кількість подарованого зі своїм благополуччям у новому році. В Україні подарункові традиції більш стримані: вважається, що великі та дорогі презенти вже було вручено на Новий рік, а ось Різдво — гарна нагода принести щось приємне дитині, щось душевне для сім'ї чи щось безпосередньо пов'язане зі святом.

Для подарунка всій сім'ї підійдуть:

  • Різдвяна випічка (пряники, печиво, штолен), особливо якщо все було приготовлено своїми руками;
  • Домашні ікони;
  • Сімейна Біблія або подарункові видання Святого Письма у доступному викладі.

Для подарунка дитині підійдуть:

  • Різдвяні солодощі;
  • Для тих, хто вміє читати — Біблія в картинках або збірки різдвяних казок;
  • Квитки в кіно або на виставу, присвячену Різдву та зимовим святам.

Для персонального подарунку друзям та родичам:

  • Фігурки ангелів;
  • Іменні ікони;
  • Набори декоративних свічок, гарні свічники;
  • Кулони, прикраси, що обігрують різдвяну тематику.
  • Подарунки-враження (наприклад, квитки до театру на різдвяний спектакль або майстер-клас з розпису різдвяних пряників).

Нагадаємо, український декоратор Крістіна Гусіна поділилася із «ФАКТАМИ» креативними ідеями подарунка на Різдво.

Фото pixabay.com

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