Різдво 7 січня: що подарувати рідним, друзям та дітям

На свято Різдва традиційно прийнято обмінюватись подарунками. У деяких країнах прямо пов'язують кількість подарованого зі своїм благополуччям у новому році. В Україні подарункові традиції більш стримані: вважається, що великі та дорогі презенти вже було вручено на Новий рік, а ось Різдво — гарна нагода принести щось приємне дитині, щось душевне для сім'ї чи щось безпосередньо пов'язане зі святом.

Для подарунка всій сім'ї підійдуть:

Різдвяна випічка (пряники, печиво, штолен), особливо якщо все було приготовлено своїми руками;

Домашні ікони;

Сімейна Біблія або подарункові видання Святого Письма у доступному викладі.

Для подарунка дитині підійдуть:

Різдвяні солодощі;

Для тих, хто вміє читати — Біблія в картинках або збірки різдвяних казок;

Квитки в кіно або на виставу, присвячену Різдву та зимовим святам.

Для персонального подарунку друзям та родичам:

Фігурки ангелів;

Іменні ікони;

Набори декоративних свічок, гарні свічники;

Кулони, прикраси, що обігрують різдвяну тематику.

Подарунки-враження (наприклад, квитки до театру на різдвяний спектакль або майстер-клас з розпису різдвяних пряників).

Нагадаємо, український декоратор Крістіна Гусіна поділилася із «ФАКТАМИ» креативними ідеями подарунка на Різдво.

Фото pixabay.com

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