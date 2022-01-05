Різдво 7 січня: що подарувати рідним, друзям та дітям
На свято Різдва традиційно прийнято обмінюватись подарунками. У деяких країнах прямо пов'язують кількість подарованого зі своїм благополуччям у новому році. В Україні подарункові традиції більш стримані: вважається, що великі та дорогі презенти вже було вручено на Новий рік, а ось Різдво — гарна нагода принести щось приємне дитині, щось душевне для сім'ї чи щось безпосередньо пов'язане зі святом.
Для подарунка всій сім'ї підійдуть:
- Різдвяна випічка (пряники, печиво, штолен), особливо якщо все було приготовлено своїми руками;
- Домашні ікони;
- Сімейна Біблія або подарункові видання Святого Письма у доступному викладі.
Для подарунка дитині підійдуть:
- Різдвяні солодощі;
- Для тих, хто вміє читати — Біблія в картинках або збірки різдвяних казок;
- Квитки в кіно або на виставу, присвячену Різдву та зимовим святам.
Для персонального подарунку друзям та родичам:
- Фігурки ангелів;
- Іменні ікони;
- Набори декоративних свічок, гарні свічники;
- Кулони, прикраси, що обігрують різдвяну тематику.
- Подарунки-враження (наприклад, квитки до театру на різдвяний спектакль або майстер-клас з розпису різдвяних пряників).
Нагадаємо, український декоратор Крістіна Гусіна поділилася із «ФАКТАМИ» креативними ідеями подарунка на Різдво.
Фото pixabay.com46
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