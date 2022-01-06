27.32 / 27.56 30.71 / 31.11
Київ: +4
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Красиві вітання, смс та листівки з Різдвом Христовим

5:05 6 січня 2022
Різдво

Багато хто в Україні відзначатиме увечері 6 січня світле свято Різдва Христового. Згідно з Євангелієм, про народження Спасителя сповістила поява на небі нової яскравої зірки. Тому традиційно віруючі дочекаються темряви і, побачивши першу зірку, привітають один одного словами «Христос народжується», «Христос народився».

Читайте також: Сім найкращих різдвяних фільмів: що подивитись у святковий вечір

Всіх, хто відзначатиме Різдво, можна привітати гарними смс:

Зі світлим Різдвом вітаю
Бажаю від краю до краю
Здоров’я та мирного неба
Хай справи вдаються як треба.

В гарну днину, в добрий час
Із Різдвом вітаєм вас.
Із Вечерею Святою
Веселою колядою.

Куті смачної,
Коляди гучної,
Веселого Різдва
І на весь рік добра.

Дай, Боже, вам любові і тепла,
Добра в сім’ї і затишку в оселі,
Щоб щастя світла музика текла
В Різдвяне свято, щедре і веселе.

Веселої Коляди!
Світла в серці
Гарних свят!
Христос рождається!

Читайте також: Різдво 7 січня: що подарувати рідним, друзям та дітям

Нагадаємо, для любителів різдвяних історій складено список 7 книг, які слід перечитати напередодні Різдва

Фото bestgif. su, kartinki.org, pinterest. cl, pixabay.com

16

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Суддівський молоток

Українцям нарахують доплату за газ за кілька років: ухвалено важливе рішення

Пиріжки

Тісто за 5 хвилин і довго не черствіють: рецепт м'яких та смачних пиріжків

Салат «Ріг достатку»

«Геніальний» салат на святковий стіл від Людмили Борщ «Ріг достатку»: п'ять хвилин, і смачна страва готова

Салат «Тайсон»

«Нереально смачний» салат «Тайсон» на Різдво та Старий Новий рік: підкорює з першої ложки

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.