Красиві вітання, смс та листівки з Різдвом Христовим

Багато хто в Україні відзначатиме увечері 6 січня світле свято Різдва Христового. Згідно з Євангелієм, про народження Спасителя сповістила поява на небі нової яскравої зірки. Тому традиційно віруючі дочекаються темряви і, побачивши першу зірку, привітають один одного словами «Христос народжується», «Христос народився».

Всіх, хто відзначатиме Різдво, можна привітати гарними смс:

Зі світлим Різдвом вітаю

Бажаю від краю до краю

Здоров’я та мирного неба

Хай справи вдаються як треба.



В гарну днину, в добрий час

Із Різдвом вітаєм вас.

Із Вечерею Святою

Веселою колядою.



Куті смачної,

Коляди гучної,

Веселого Різдва

І на весь рік добра.



Дай, Боже, вам любові і тепла,

Добра в сім’ї і затишку в оселі,

Щоб щастя світла музика текла

В Різдвяне свято, щедре і веселе.



Веселої Коляди!

Світла в серці

Гарних свят!

Христос рождається!



Нагадаємо, для любителів різдвяних історій складено список 7 книг, які слід перечитати напередодні Різдва

Фото bestgif. su, kartinki.org, pinterest. cl, pixabay.com

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