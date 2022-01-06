Красиві вітання, смс та листівки з Різдвом Христовим
Багато хто в Україні відзначатиме увечері 6 січня світле свято Різдва Христового. Згідно з Євангелієм, про народження Спасителя сповістила поява на небі нової яскравої зірки. Тому традиційно віруючі дочекаються темряви і, побачивши першу зірку, привітають один одного словами «Христос народжується», «Христос народився».
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Всіх, хто відзначатиме Різдво, можна привітати гарними смс:
Зі світлим Різдвом вітаю
Бажаю від краю до краю
Здоров’я та мирного неба
Хай справи вдаються як треба.
В гарну днину, в добрий час
Із Різдвом вітаєм вас.
Із Вечерею Святою
Веселою колядою.
Куті смачної,
Коляди гучної,
Веселого Різдва
І на весь рік добра.
Дай, Боже, вам любові і тепла,
Добра в сім’ї і затишку в оселі,
Щоб щастя світла музика текла
В Різдвяне свято, щедре і веселе.
Веселої Коляди!
Світла в серці
Гарних свят!
Христос рождається!
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Нагадаємо, для любителів різдвяних історій складено список 7 книг, які слід перечитати напередодні Різдва
Фото bestgif. su, kartinki.org, pinterest. cl, pixabay.com16
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