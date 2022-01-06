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Суспільство та люди

850 гривень обід на двох, спуск на знаменитій гірці за 500: українці діляться цінами на відпочинок у Буковелі

10:01 6 січня 2022
Буковель

На гірськолижний курорт «Буковель», у напрямку якого напередодні свят збільшили кількість поїздів, вирушила родина Віктора Павліка.

Його дружина Катерина Репяхова у Instagram розповіла, що вперше вирушила на гору одна та поділилася інформацією про ціни на курорті. За її словами, вечеря в ресторані з алкоголем на п'ятьох людей їм коштувала три тисячі гривень. Репяхова каже, що це «хороша ціна».

Приблизно у таку суму їм обійшлася й вечеря у колибі.

А обід, за який вони з мамою заплатили понад 800 гривень, їй не сподобався. Репяхова каже, що «обслуговування жахливе».

А ось атракціон — швидкісна гірка — їй сподобався.

Щодо інших цін, то у зимовий сезон 2021−2022 на Буковелі лижники можуть взяти на прокат спорядження від 140 до 450 грн за комплект на день, сноубордисти — від 180 до 590 грн.

Вартість скі-пасів залежить від кількості «катальних» днів.

На сьогоднішній день вартість одного дня катання становить 1 350 гривень. Ранковий (до 13:30) коштує 1050 гривень, денний (з 11:30 до 16:30) — 1 100 гривень, вечірній (з 15:00 до 19:30) — 550 гривень. Скі-пас на три години коштуватиме 850 гривень.

Щодо цін на житло, то на Booking їхній розкид досить великий. Наприклад, якщо двоє дорослих захочуть поїхати на курорт і провести там після свят, наприклад, з 10 по 14 січня, то зіткнутися з тим, що на даний момент «78 відсотків приміщень» на ці дати не доступні. Проживання — від 8 до 40 тисяч. Є пропозиції за 5 тисяч — за номер з двоспальним ліжком.

Раніше відпочиваючі на Буковелі розповідали, що на центральному ярмарку можна пообідати борщем у хлібній тарілці із салом за 180−190 грн, кава коштує 70−100 грн, глінтвейн — 100−120 грн, пиріжок — 50 грн, бутерброд — 60 грн. 150 грн.

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