Коли носять вечерю та колядують на Різдво

На Святвечір, напередодні Різдва Христового, подекуди в Україні починали колядувати.

Про те, як це відбувалася, в ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» розповіла етнографиня Олена Громова -завідувачка науковим відділом виставкової роботи Національного музею народної архітектури та побуту України (Пирогів).

За її словами, колядували як у сім’ї, так і на вулиці. Так, на Галичині колядували після служби у церкві — після того, як священник проголошував про початок сільської коляди.

«Колядники ходили від хати до хати, співали „Бог предвічний народився“, і їх пригощали фруктами, пирогами, давали полотно, овес, жито, тощо. Наколядоване добро зносили в одне місце, а то й продавали, колективно бідним допомагали щось придбати, віддавали гроші й на церкву. А підлітки, які колядували окремо, ходили як „ангели“, групи з „дідом“, „пастирем“ і за колядку отримували пряники, горіхи, яблука, а гроші віддавали на храм», — розповідає Олена Громова.

Вона також розповіла про звичай, коли батьки посилали дітей із частування до ще живих родичів, хрещених. Їм несли обрядову їжу, гостинці, примовляючи: «З святами, будьте здорові, зі Святим вечором. Просили батько й мати прийняти вечерю». Родичи забирали частування, а взамін давали своє — солодощі, гроші…

А на Поділлі могли сусідам носити поминальну вечерю за померлого родича, і тоді у відповідь треба було прочитати на спомин душі «Отче наш».

Ввечері починали співати колядки, як ця:

Святий вечір, добрий вечір!

Коляда іде, всім дари везе.

Всім дари везе, нам слово каже.

Нам слово каже, що весь світ сяє.

Земле, земле, одчиняй двері.

Одчиняй двері, бо твій Князь їде!

Ексклюзивний матеріал «Святвечір 2022: традиції вечора перед Різдвом, 12 пісних страв, обряди та прикмети» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Pixabay

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