«Українська медицина, може, й не взірець, але.»: туристка розповіла, як здавала ПЦР в держлікарні Таїланду

Українська журналістка Катерина Венжик розповіла про свій досвід здачі ПЛР-тесту у Таїланді — тест потрібно здавати тричі: перед вильотом, після прильоту і на 5−6 день перебування.

«Українська медична система в моїх очах сьогодні з ранку отримала плюс 100 балів. Другий тест робити зобов'язали, а потужності не розрахували. Більше того — другий тест, оскільки для більшості він був несподіванкою, держава погодилася робити за власний рахунок (цей тест у Таїланлі коштує 60 доларів). Але. Оскільки все за державний рахунок — то все і у державних клініках» , — пише журналістка у соціальних мережах і ділиться враженнями від відвідування такої лікарні у Патаї…

«Негативні думки у нас виникли ще тоді, коли готель повідомив, що вони поки що не змогли записати нас нікуди на ПЛР (за правилами простежити за твоїми тестами — це турбота готелю). Нарешті сказали, що знайшли місце, лікарня бознаде, але то єдине, що є, слот з 9 до 11 ранку, але краще бути трохи раніше… Навіщо раніше стало зрозуміло, коли ми під'їхали до лікарні. Уявіть собі: ганок середнього розміру райлікарні десь у Горишніх Плавнях. На ньому пробують уміститися 250−300 осіб» , — розповідає Катерина.

При цьому кожен із тих, хто приїхав, повинен:

знайти там стіл із пронумерованими анкетами; заповнити анкету;

дочекатися, поки номер його анкети вигукне медсестра у віконці (швидкість — приблизно одна людина за пару хвилин);

віддати туди анкету, паспорт, ще трохи макулатури, дочекатися, доки це відксерять, отримати код;

відійти і чекати, доки його номер потім викрикне інша медсестра, яка видає пробірки з кодом;

взяти нарешті цю пробірку і піти за кут зробити тест (там, відповідно, ще своя черга, вже просто жива).

За її словами, вся процедура — від приїзду до тесту — займає близько 3-х годин.

«Дистанціювання фізично неможливе — місця мало, а людей купа. Папірців — мільйон, цифровізації процесу — нуль. Отримати результати, до речі, окремий квест, ми його завтра проходитимемо ще (результати — за 24 години мінімум)» , — пояснила журналістка і додала, що українська медицина хоч і не зразок, але й не найгірший варіант.

Нагадаємо, що з 2 січня набули чинності нові правила у Чорногорії — в'їзд дозволяють громадянам, які мають або сертифікат про вакцинацію проти коронавірусу (друга доза отримана не більше, ніж за шість місяців до в'їзду), або підтвердження про перенесену хворобу COVID-19 (позитивний ПЛР або експрес-тест на антиген — зроблені не менше, ніж за 10 днів і не більше, ніж за 180 днів).

Фото з Pixabay

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