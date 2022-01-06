На долю, заміжжя та смерть: традиційні ворожіння на Різдво

На Святвечір, напередодні Різдва Христового, в Україні було заведено не тільки колядувати, але й ворожити — цим зазвичай займалися молоді незаміжні дівчата, розповіла «ФАКТАМ» етнографиня Олена Громова.

Робили це так — на вулиці з закритими очима рахували кілки в тину та за їхнім видом уявляли свого судженого: якщо кілок тонкий та рівний, то дівчині випаде молодий та стрункий хлопець, з корою — суджений буде багатим, а кривий кілок, то дістанеться п’яниця.

Також побутував обряд фартухів. Дівчата скручували зняті фартухи м’ячиком, кидали в ночви й розгойдували їх. Який фартух випаде, та першою вийде заміж.

Крім того, майбутні наречені виносили на вулицю посуд, постукуючи ложками, й прислухалися: звідки відізветься пес, почується гомін, туди й заміж піде. Потім підходили до вікон сусідів: якщо чули слово «сядь» — не пощастить вийти заміж, а коли «йди» — то скоро чекати на сватів.

Якщо дівчина, яку вибрав хлопець, хотіла дізнатися про сімейне життя, то підходила до хліву: тихо сплять свині — до родинного ладу, голосно рохкають чи кувікають — до сварок.

Вдома дівчата розплітали волосся, брали в руки хліб і, тричі обійшовши оселю, дивились у вікно, де має «показатися доля». Подекуди було заведено вмивати обличчя калиновим соком, аби воно завжди було рум'яними.

Примітно, що ворожили на Святвечір і старі люди: ставши між лампадкою і свічкою, вони дивилися, чи не буде подвійної тіні. Одна лише тінь передвіщала швидку смерть.

Про інші традиції і обряди Святвечора читайте в статті «Святвечір 2022: традиції вечора перед Різдвом, 12 пісних страв, обряди та прикмети».

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