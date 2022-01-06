Різдво 2022: найкращі колядки

На різдвяні свята колядники зазвичай ходять із піснями з 7 по 14 січня, але у деяких регіонах це починають робити раніше — у Святвечір .

Колядники вітають усіх зі святом, Різдвом Христовим, виконують колядки, а люди у відповідь пригощають іх солодощами або ж дають гроші.

Одна із колядок ХIХ століття, яку співали під вікнами, звучить так:

Чи дома, дома сам пан господар? Ой, дай, Боже

Ой, ми ж знаємо, — господар дома. Ой, дай, Боже.

Він сидить собі по конець столу. Ой, дай, Боже.

По конець столу яворового. Ой, дай, Боже

Ой на тім столі три кубки стоять. Ой, дай, Боже.

У однім кубку солодкий медок. Ой, дай, Боже.

А в другому кубку багрове пивце. Ой, дай, Боже.

А в третім кубку зелене винце. Ой, дай, Боже.

Солодкий медок на Святий вечір. Ой, дай, Боже.

Багряне пивце до Святого Різдва. Ой, дай, Боже.

А зелене винце людям до кінця. Ой, дай, Боже

Звичайно ж, виконують і відому багатьом «Син Божий народився».

Добрий вечір тобі, пане господарю!

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився!

Застеляйте столи та все килимами.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

Та кладіть калачі з ярої пшениці.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

Та прийдуть до тебе

Три празники в гості.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

Ой перший же празник —

Та Різдво Христове.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

А другий же празник —

Василя святого.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

А третій же празник —

Святе Водохреще.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

А що перший празник

Зішле тобі втіху.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

А що другий празник

Зішле тобі щастя.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

А що третій празник

Зішле всім нам долю.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився!

Або ж такі:

Коляд, коляд, коляда!

Дід на бабцю погляда,

Бабця ж і не дивиться,

Все на діда кривиться!

Ой, дідусю, не журись!

На онуків лиш дивись!

Відмикай-но сундучок

Та давай нам п'ятачок!

А ти ж, бабцю, не жартуй

Та скоріше стіл готуй!

Бо ж колядка над двором!

Всіх вітаємо з Різдвом!

Ми вам, рідні, колядуєм,

Дуже любим і цілуєм!

Зичим щиро вам здоров'я,

Жити довго і з любов'ю!

* * *

Нова радість стала, яка не бувала,

Над вертепом звізда ясна світлом засіяла.

Де Христос родився, з Діви воплотився,

Як чоловік пеленами убого вповився.

Пастушки з ягнятком перед тим дитятком

На колінця припадають,

Царя-Бога вихваляють.

- Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,

Даруй літа щасливії цього дому господарю.

Даруй господарю, даруй господині,

Даруй літа щасливії нашій славній Україні.

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Фото з Вікіпедії

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