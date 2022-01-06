Різдвяні святки: традиції та обряди свята

Святками вважається весь період народних зимових свят, які починаються з Різдвяного Cвятвечора, та закінчуються у Святвечір Хрещенський, 18 січня. Назва «Святки» походить від слова «святити», адже у цей період православні святять (прославляють) Ісуса Христа.

Протягом усього святкового періоду люди відвідують богослужіння, здійснюють таїнство причастя, відвідують лікарні та дитячі будинки, та подають милостиню незаможним. Також дозволялося колядувати, ворожити на майбутнє та нареченого, зазначає ресурс My-calend .

Також під час Святок на землі панує атмосфера чарівництва, люди намагаються якомога веселіше провести кожен день. Вони катаються на санках та ковзанах, відвідують святкові ярмарки, ходять у гості один до одного.

Щодень цього періоду відзначається чимось особливим. 6 січня відзначається Різдвяний святвечір, господині готують на святкову вечерю 12 пісних страв, які уособлюють 12 апостолів, а після вечері вирушають до храмів на всеношну. На богослужіннях напередодні Різдва співаються святкові піснеспіви, освячуються хліб, пшениця, вино та єлей (олія).

Вранці 7 січня люди повертаються додому із нічних богослужінь. Ті, хто тримав 40-денний Різдвяний піст, розпочинають розговіння. Господині накривають святковий стіл, на якому присутні скоромні страви (з м'яса і яєць). 7 січня люди відпочивають, ходять у гості один до одного.

13 січня — Васильєв вечір. Цього дня люди читають молитви. Господині готують на святкову вечерю кутю, вареники, святкові м'ясні та рибні страви, печуть млинці, пироги, пиріжки. У кутку кімнати встановлюють сніп із колос соломи — дідух, який спалюють після свят. Серед молоді поширена традиція щедрувати (колядувати). Щедрувальники ходять по хатах та співають обрядові пісні. За це господарі винагороджують їх грошима та солодощами. У ніч на 14 січня заведено загадувати бажання.

14 січня святкується Старий Новий рік. Вранці цього дня молоді хлопці ходять по хатах, сіють зерно з рукавів та співають обрядові пісні. Після 14 січня люди прибирають у будинках ялинки та новорічні прикраси.

18 січня — Хрещенський вечір. На це свято віруючі люди відвідують божественну літургію. У храмах проводиться велике освячення води, яку прихожани приносять додому, окроплюють житла і зберігають весь рік. У Хрещенський вечір віруючі люди дотримуються суворого посту. Приступати до трапези можна лише після сходження на небі першої зірки. На столах обов'язково присутні кутя та узвар.

Люди вірять, що в ніч із 18 на 19 січня на землі панує нечиста сила. Щоб уберегтися від злих духів, вони малюють цього дня на дверях будинків, сараїв та воротах крейдою хрести.

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