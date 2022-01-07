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Різдво Христове 2022: прикмети і що категорично не можна робити у свято

7:50 7 січня 2022
Різдво Христове 2022: прикмети і що категорично не можна робити у свято

На Різдво сім'я намагалася зібратися разом. Ходили кутю до бабусі, до батьків, згадували предків. А наступного дня за Різдвом святкували День Марії, яку жінки особливо шанували і тому не завантажували себе роботою, розповів історик Вадим Назаренко.

Також, за його словами, якщо придивитися до погоди — можна дізнатися, які сюрпризи очікують у новому землеробському році: «Якщо сонячний день — буде врожай на хліб», «Якщо сніг — добре вродить озимина», «Якщо немає ні морозу, ні снігу, то Великдень може бути холодним і навіть зі снігом», «На Різдво багато бурульок — уродять ярові, особливо ячмінь». «Який день на Різдво, такий і на Петра».

Враховували й те, в який день тижня випаде Різдво — щоб у такому ж у липні розпочинати жнива.

Різдво, як вважали у давнину, оберігало рід. Вірили, що як мине свято, таким і рік буде. Тому не можна було сваритись, ображати когось, голос не підвищували навіть на худобу. Різати худобу на свята теж заборонялося, як і брати і позичати — щастя випливатиме з дому.

Читайте також: «Христос народився!»: що важливо знати про Різдво і про що просити Господа у молитві

А ще за погодою на Різдво визначали, яким буде Водохреще.

Кіт, що згорнувся клубком, віщував морози.

Якщо свято випадає на молодик — чекай на неврожайний рік.

Якщо за вікном тепло, весна може бути холодною.

Коли сніг триває 7 січня — рік буде сприятливим.

Безхмарне небо та яскравий місяць на ньому — до значного похолодання.

Існували й побутові прикмети.

Наприклад, поганим знаком був розбитий у цей день посуд — це віщувало сварку в хаті. Навпаки, якщо на Різдво у вікно постукав птах, скоро дізнаєтесь хороші новини.

Придбана на Різдво річ служитиме довго. Також довговічним буде шлюб, якщо зіграти у цей день весілля.

Детальніше читайте у статті «ФАКТІВ» «Різдво 2022: історія та традиції святкування, найкращі колядки, популярні обряди та заборони свята».

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