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Вітання з Різдвом Христовим: гарні вірші, листівки та відео

9:20 7 січня 2022
Вітання з Різдвом Христовим: гарні вірші, листівки та відео

Різдво Христове є одним із трьох найголовніших православних свят року, тому вітати прийнято не лише рідних та близьких, а й зовсім незнайомих людей. Зробити це можна і у віршованій формі.

***

Різдво Христове входить в хату,
Нехай життя буде багате.
Живіть у настрої, достатку,
Всіляких благ у вашу хатку!

Нехай з Різдвом прибуде щастя,
Повз вас проходять негаразди.
В житті панує лиш кохання,
Чекають добрі лиш зізнання!


***

Віфлеємська зірка ясна
Запалила небосхил.
Я з Різдвом вітаю щиро
І бажаю білих крил.

Хай несуть до щастя віра,
Розуміння і любов.
Відкривайте світ прекрасний
З кожним роком знов і знов.

Благ земних я вам бажаю
І прихильності небес,
Біди хай вас не зламають,
Вистачає хай чудес!

***

Хай Різдво вам диво подарує,
Яскравими емоціями зачарує,
Хай принесе в родину достаток,
У дім — добробут і порядок.
Бажаю злагоди й душевного тепла,
Щоб щасливою сім`я ваша була!

Можна надіслати знайомим та барвисті відеопривітання.

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