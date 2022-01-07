Вітання з Різдвом Христовим: гарні вірші, листівки та відео

Різдво Христове є одним із трьох найголовніших православних свят року, тому вітати прийнято не лише рідних та близьких, а й зовсім незнайомих людей. Зробити це можна і у віршованій формі.

***

Різдво Христове входить в хату,

Нехай життя буде багате.

Живіть у настрої, достатку,

Всіляких благ у вашу хатку!

Нехай з Різдвом прибуде щастя,

Повз вас проходять негаразди.

В житті панує лиш кохання,

Чекають добрі лиш зізнання!





***

Віфлеємська зірка ясна

Запалила небосхил.

Я з Різдвом вітаю щиро

І бажаю білих крил.

Хай несуть до щастя віра,

Розуміння і любов.

Відкривайте світ прекрасний

З кожним роком знов і знов.

Благ земних я вам бажаю

І прихильності небес,

Біди хай вас не зламають,

Вистачає хай чудес!

***

Хай Різдво вам диво подарує,

Яскравими емоціями зачарує,

Хай принесе в родину достаток,

У дім — добробут і порядок.

Бажаю злагоди й душевного тепла,

Щоб щасливою сім`я ваша була!

Можна надіслати знайомим та барвисті відеопривітання.

<br />

194

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter