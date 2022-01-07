Спорт не приваблює: у Мінекономіки розповіли, на що українці витратили «ковідну тисячу»

Більшість вакцинованих громадян, які отримали тисячу за вакцинацію, витратили гроші на книги та квитки у кінотеатри.

Як повідомляють у Міністерстві економіки, на першому етапі програми заявки на отримання коштів подали понад 6,2 млн. громадян. З виділених коштів витрачено понад 700 млн. гривень.

«Найбільшим попитом наразі користуються книги, квитки у кінотеатри та залізничні квитки», — зазначила перша віце-прем'єр-міністерка України — міністерка економіки Юлія Свіріденко.

На що витратили гроші українці:

книгарні — 250 млн грн;

кінотеатри — 210 млн грн.;

залізничні та авіа пасажирські перевезення — 90 млн грн;

театри, концерти та розважальні послуги — 87 млн. грн;

спорт — 59 млн грн.

З початку дії програми «єПідтримка» громадянам виплачено майже 6 млрд гривень.

У міністерстві нагадали, що з другої половини січня 2022 року програма буде розширена — українці старші за 60 років зможуть витратити кошти на придбання ліків.

Кошти надаються на чотири місяці з моменту отримання, витратити їх можна як онлайн, так і офлайн (шляхом безготівкового розрахунку через термінал компанії).

Програма триватиме рік — до 18 грудня 2022 року та реалізовуватиметься у кілька етапів. На першому етапі кошти можна отримати лише через програму «Дія». На другому етапі (ІІ-ІІІ квартал 2022 року) буде запропоновано альтернативний офлайн-механізм, який ще не розроблений. Тоді люди, які не мають смартфонів, зможуть подати заявку на отримання тисячі за вакцинацію в офлайн форматі. Також на другому етапі розглядається можливість видачі фізичних банківських карток.

Раніше Кабінет міністрів розпорядився блокувати платежі українців з оплати товарів та послуг цими коштами, якщо стане відомо, що бізнес продає товари та послуги, які не включені до дозволеного списку.

Вже були випадки, коли тисячу за вакцинацію витрачали на пиво. Деякі пропонували обміняти віртуальні гроші на реальні, пропонуючи по 200 — 600 гривень.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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