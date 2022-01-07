Трохи «промахнувся»: на Різдво нардеп Тищенко привітав українців із Великоднем
Народний обранець Микола Тищенко, який раніше «періменував» знамениту котлету по-київськи у «мітбол», трохи «промахнувся», вітаючи українців із Різдвом Христовим.
На своїй сторінці в соціальних мережах він виклав фото із сином біля ялинки та супроводив його такими словами:
Місяченько бравий виглянув з-за хмари,
Зірким оком кинув аж за небокрай —
Зіроньку маленьку випустив з кошари:
Час настав, сестрице, ну ж бо, поспішай!
Спалахнула зірка, небо освітила,
Українську землю, місто і село…
Радісну новину людям сповістила:
Христос народився! Славіте Його!
Проте по мережі вже «гуляє» скан попереднього поста нардепа, де він вітає не з Різдвом Христовим, а з… Великоднем. Адже саме на це велике свято кажуть: «Христос воскрес». На це звернув увагу «Реальний Київ» .
Нагадаємо, що перед Новим роком українців порадував мер Києва Віталій Кличко, який презентував календар на 2222 рік.
Фото Миколи Тищенка із соціальних мереж570
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