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Суспільство та люди

Трохи «промахнувся»: на Різдво нардеп Тищенко привітав українців із Великоднем

11:44 7 січня 2022
Микола Тищенко

Народний обранець Микола Тищенко, який раніше «періменував» знамениту котлету по-київськи у «мітбол», трохи «промахнувся», вітаючи українців із Різдвом Христовим.

На своїй сторінці в соціальних мережах він виклав фото із сином біля ялинки та супроводив його такими словами:

Місяченько бравий виглянув з-за хмари,
Зірким оком кинув аж за небокрай —
Зіроньку маленьку випустив з кошари:
Час настав, сестрице, ну ж бо, поспішай!
Спалахнула зірка, небо освітила,
Українську землю, місто і село…
Радісну новину людям сповістила:
Христос народився! Славіте Його!

Проте по мережі вже «гуляє» скан попереднього поста нардепа, де він вітає не з Різдвом Христовим, а з… Великоднем. Адже саме на це велике свято кажуть: «Христос воскрес». На це звернув увагу «Реальний Київ» .

Нагадаємо, що перед Новим роком українців порадував мер Києва Віталій Кличко, який презентував календар на 2222 рік.

Фото Миколи Тищенка із соціальних мереж

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