З першою зіркою: у ніч на Різдво медики прийняли пологи у «швидкій» серед степу на Херсонщині

У Херсонській області у ніч на п'ятницю, 7 січня, на Різдво Христове, фельдшерка та водій швидкої допомоги у дорозі прийняли пологи у мешканки одного із сіл Генічеського району.

Про цю історію розповідає видання «Новий день». Вийшло так, що вночі у 36-річної жінки — матері трьох дітей — почалися перейми. Вона сподівалася, що дотерпить до ранку і тоді вже поїде до лікарні, проте ситуація склалася так, що довелося викликати «швидку» — спецмашина їхала з селища, що за 60 кілометрів від села.

При цьому породіллю треба було везти аж до Генічеська — найближче пологове відділення було закрито під час оптимізації. А це ще близько 50 км.

«Траса на село Перемога розбита вщент — яма на ямі. Особливо біля зрошувального каналу, де машина взагалі розгойдується у різні боки. Від такої подорожі у майбутньої матусі вже сил кричати і напружуватися не було, вона кілька разів непритомніла. Мабуть, ця „гойдалка“ посилила перейми — вже біля Новотроїцького дитина почала вибиратися на світ», — розповіла фельдшерка Марія Кудря.

Медик прийняла пологи, однак у жінки почалася кровотеча. Тож малюком вона доручила займатися водієві, який лише півроку працює на «швидкій» і ще не потрапляв у подібні ситуації. Породіллі поставили крапельницю, кровотечу зупинили і благополучно довезли до лікарні.

«На щастя, хлопчик народився доношеним та здоровим — сподіваюся, далі у нього у житті все складеться добре. А для нас із Халілом виклик зайняв цілих п'ять годин — фактично всю різдвяну ніч провели у боротьбі за життя», — додала фельдшерка.

Нагадаємо, що на Новий рік у США народилися двійнята — хлопчик і дівчинка з'явилися на світ з різницею у 15 хвилин. Але днем народження одного стало 31 грудня 2021, а для іншої — 1 січня 2022 року.

Фото з Pixabay

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