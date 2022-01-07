27.36 / 27.62 30.78 / 31.22
Київ: -1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Волочкова нервово курить осторонь: в Україні вибрали володарку найдовших ніг

15:18 7 січня 2022
Ганна Мохонько

Дієтолог із Полтави Анна Мохонько потрапила в українську книгу рекордів як володарка найдовших ніг. До речі, її поперечний шпагат побив результат російської балерини Анастасії Волочкової.

«Рекорд був зафіксований у поперечному шпагаті — 244 сантиметри. Подібний рекорд в Росії належить Анастасії Волочковій — він менший на 19 сантиметрів — 225 сантиметрів», — пише Анна на своїй сторінці у соціальних мережах і викладає переможні фото.

«Упевнена, що на цьому я не зупинюся. Ставлю нові цілі і новий рекорд не забариться», — запевняє дівчина.

Анна зізнається, що до останнього моменту не була впевнена, що потрапить до Києва — значимість рекорду знецінила смерть матері, якої не стало восени минулого року. «У день смерті мами я вирішила поговорити зі священиком про свої думки, почуття, про те, що сталося зі мною за останній місяць. Його відповідь здивувала і повернула мені колишню впевненість: «Виконайте її волю, присвятіть рекорд пам'яті своєї мами!» — згадує рекордсменка.

Раніше рекорд встановили в Одесі, де до Дня Святого Миколая представили різдвяний кекс — штоллен — вагою 92 кг.

Фото зі сторінки Ганни Мохонько у соціальних мережах

154

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пиріг

Швидко, ситно та дуже смачно: рецепт лінивого пирога з фаршем та зеленню

З огляду на святкові дні: у ПФУ розповіли, коли виплатять пенсії за січень

З огляду на святкові дні: у ПФУ розповіли, коли виплатять пенсії за січень

Салат «Тайсон»

«Нереально смачний» салат «Тайсон» на Різдво та Старий Новий рік: підкорює з першої ложки

Салат «Ріг достатку»

«Геніальний» салат на святковий стіл від Людмили Борщ «Ріг достатку»: п'ять хвилин, і смачна страва готова

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.