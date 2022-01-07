Волочкова нервово курить осторонь: в Україні вибрали володарку найдовших ніг

Дієтолог із Полтави Анна Мохонько потрапила в українську книгу рекордів як володарка найдовших ніг. До речі, її поперечний шпагат побив результат російської балерини Анастасії Волочкової.

«Рекорд був зафіксований у поперечному шпагаті — 244 сантиметри. Подібний рекорд в Росії належить Анастасії Волочковій — він менший на 19 сантиметрів — 225 сантиметрів», — пише Анна на своїй сторінці у соціальних мережах і викладає переможні фото.

«Упевнена, що на цьому я не зупинюся. Ставлю нові цілі і новий рекорд не забариться», — запевняє дівчина.

Анна зізнається, що до останнього моменту не була впевнена, що потрапить до Києва — значимість рекорду знецінила смерть матері, якої не стало восени минулого року. «У день смерті мами я вирішила поговорити зі священиком про свої думки, почуття, про те, що сталося зі мною за останній місяць. Його відповідь здивувала і повернула мені колишню впевненість: «Виконайте її волю, присвятіть рекорд пам'яті своєї мами!» — згадує рекордсменка.

Раніше рекорд встановили в Одесі, де до Дня Святого Миколая представили різдвяний кекс — штоллен — вагою 92 кг.

Фото зі сторінки Ганни Мохонько у соціальних мережах

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