Об’єм талії — 76 відсотків від об’єму грудей: стало відомо, які жінки подобаються всім без винятку чоловікам

Жіночу красу прославляли за всіх часів. Їй присвячено картини, скульптури, вірші, поеми, музика, фільми. Для кожного, хто оспівував жінку, краса видається по-різному.

Хтось бачить красу душі, хтось зовнішню привабливість жінки. Багато хто визнає, що краса у злитті фізичної та духовної складової, а також у вмінні жінки любити. Психологи та сексологи не припиняють пошуки «рецепту» безумовної жіночої краси, яка б вражала сильну стать з першого погляду. Експерти з'ясували, якою має бути жінка, щоб звести з розуму будь-якого чоловіка, пише сайт «5 каналу».

Як з'ясувалося, найбільш сильному полу подобаються жінки з формами, що нагадують пісочний годинник. Ідеальний зріст — 175 сантиметрів. Також, згідно з дослідженнями, об'єм талії має становити 70% від об'єму стегон та 76% від об'єму грудей, а бюст — 49,3% від росту. Саме такі параметри на рівні підсвідомості говорять чоловіку про здоров'я та плодючість обраниці.

Більшості чоловіків подобаються дівчата з довгим та доглянутим волоссям. Особливо їм приємні ніжні пахощі. Хлопців заводить деяка розпатланість у зачісці, що говорить про легку вдачу супутниці.

Дуже важлива хода. Жоден чоловік не може проігнорувати дівчину, що граціозно рухається, особливо з оголеними руками або хоча б зап'ястями.

Науковими дослідженнями давно виявлено, що найбільш збуджувальним представники сильної половини людства вважають запах чистого жіночого тіла. У зв'язку з цим парфумери по всьому світу невпинно працюють над створенням ароматів краси жінки, яка щойно вийшла з душу. Також хлопцям подобаються парфуми з нотками лаванди, амбри, ладану, мускусу, мирту та цитрусових.

Щоб спокусити чоловіка, необов'язково одягати мереживні панчохи та провокаційні міні. Більше у жіночому вбранні чоловікам подобається присутність якоїсь інтриги — розріз, що відкриває стрункі ноги, не застебнутий ґудзик блузи, злегка прозорі та невагомі тканини.

Сильному полу подобаються задоволені собою, щирі та відкриті жінки, які гідно приймають компліменти та прояви галантності. Самодостатність автоматично робить непомітними вади зовнішності, надає образу сексуальності та нескінченно зачаровує.

Поради сексопатолога у тому, як підвищити жіночу сексуальність, у матеріалі «ФАКТІВ».



Фото: https://ua.depositphotos.com

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