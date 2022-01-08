«Головний документ»: у ПФУ розповіли, як отримати пенсійне посвідчення

В Україні всі люди, які вийшли на заслужений відпочинок, можуть безплатно отримати пенсійне посвідчення, яке є головним документом для пенсіонера.

Крім звичайного паперового варіанту, існує електронне посвідчення, яке містить банківську платіжну програму.



Замовити документ можна, подавши особисто (або через представника) заяву до будь-якого територіального органу Пенсійного фонду України.

Також можна скористатись сервісом веб-порталу електронних послуг ПФУ.

Для оформлення пенсійного посвідчення потрібні такі документи:

- паспорт громадянина України;

- реєстраційний номер платника податків або свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

- кольорове фото розміром 3×2,5;

- анкета, яка заповнюється спеціалістом органу ПФУ або формується автоматично на веб-порталі послуг Фонду.

Щоб оформити пенсійне посвідчення через веб-портал Пенсійного фонду, пенсіонер має авторизуватись за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Електронний підпис можна отримати в акредитованих центрах сертифікації ключів або через банки.

Нагадаємо, попри велику кількість святкових днів, у Пенсійному фонді запевнили, що пенсії за січень виплатять у відповідності до графіка.

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