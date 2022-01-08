«Головний документ»: у ПФУ розповіли, як отримати пенсійне посвідчення
В Україні всі люди, які вийшли на заслужений відпочинок, можуть безплатно отримати пенсійне посвідчення, яке є головним документом для пенсіонера.
Крім звичайного паперового варіанту, існує електронне посвідчення, яке містить банківську платіжну програму.
Замовити документ можна, подавши особисто (або через представника) заяву до будь-якого територіального органу Пенсійного фонду України.
Також можна скористатись сервісом веб-порталу електронних послуг ПФУ.
Для оформлення пенсійного посвідчення потрібні такі документи:
- паспорт громадянина України;
- реєстраційний номер платника податків або свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
- кольорове фото розміром 3×2,5;
- анкета, яка заповнюється спеціалістом органу ПФУ або формується автоматично на веб-порталі послуг Фонду.
Щоб оформити пенсійне посвідчення через веб-портал Пенсійного фонду, пенсіонер має авторизуватись за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Електронний підпис можна отримати в акредитованих центрах сертифікації ключів або через банки.
Нагадаємо, попри велику кількість святкових днів, у Пенсійному фонді запевнили, що пенсії за січень виплатять у відповідності до графіка.80
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter