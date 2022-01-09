Сім «антикоррупційних» фільмів для гарного вихідного: цікаві рекомендації від спеціалістів

В Національному антикорупційному бюро несподівано рекомендували українцям провести вихідні… за переглядом «антикорупційних» фільмів, аби переконатися, що там, де корупція породила беззаконня, розпочинається справжнє пекло.

Зокрема, це доводять у добре знайомих стрічках «Левіафан» (2014) та «Місто Бога» (Cidade de Deus, 2002) — фільмах про зовсім різні країни з різним кліматом.

Ще укладачі рейтингу радять переглянути фільми:

«Пральня» (The Laundromat, 2019). У ньому йдеться, як до рук журналістів потрапили документи, які містять інформацію про офшорні рахунки безлічі нинішніх та колишніх світових лідерів, високопосадовців та відомих людей зі світу мистецтва та спорту. Чи стане інформація бомбою та шокує громадськість?

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«Брудні гроші» (Dirty Money, 2018) — цей серіал нагадає про найбільші випадки корупції на території США, коли жадібні до грошей чиновники опинилися в центрі уваги: їхніми справами зацікавилися не лише представники влади, а й ЗМІ, які роздмухали з історій справжні скандали та конфлікти. Чи довго чекати суспільної реакції?

(Dirty Money, 2018) — цей серіал нагадає про найбільші випадки корупції на території США, коли жадібні до грошей чиновники опинилися в центрі уваги: їхніми справами зацікавилися не лише представники влади, а й ЗМІ, які роздмухали з історій справжні скандали та конфлікти. Чи довго чекати суспільної реакції? «Державні таємниці» (Official Secrets, 2019) — кейс перекладачки, співробітниці Центру урядового зв’язку, яка отримала листа з секретною інформацією Агентства національної безпеки США. Це — прохання до британської влади організувати спостереження за членами Ради безпеки ООН. Мета — отримати голоси країн за вторгнення до Іраку. Яким буде рішення героїні та як вплине це на її життя?

(Official Secrets, 2019) — кейс перекладачки, співробітниці Центру урядового зв’язку, яка отримала листа з секретною інформацією Агентства національної безпеки США. Це — прохання до британської влади організувати спостереження за членами Ради безпеки ООН. Мета — отримати голоси країн за вторгнення до Іраку. Яким буде рішення героїні та як вплине це на її життя? «Секретне досьє» (The Post, 2017) — військовий аналітик викрав кілька томів секретних документів про реальний стан справ під час війни у В’єтнамі, а власниця видання Washington Post наважилась їх опублікувати. Після сенсації, влада США подає на видання до суду. На чию користь буде судове рішення?

(The Post, 2017) — військовий аналітик викрав кілька томів секретних документів про реальний стан справ під час війни у В’єтнамі, а власниця видання Washington Post наважилась їх опублікувати. Після сенсації, влада США подає на видання до суду. На чию користь буде судове рішення? «Серпіко» (Serpico, 1973) — поліцейський з Нью-Йорка вперше в історії міста публічно заявив про корупцію, що пронизала всю поліцейську систему.

Нагадаємо, що в листопаді Зеленський підписав закон про НАБУ, ухвалений Радою 19 жовтня, і який визначає НАБУ центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом (замість державного правоохоронного органу). Також повноваження щодо призначення директора НАБУ було передано Кабінету Міністрів.

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