Іменини Степана: кращі привітання та листівки
Православні українці 9 січня традиційно відзначають Степанів день, під час якого вшановують пам'ять святого Стефана.
Вітання та листівки до Дня Степана
Степане, зі святом тебе! Бажаю гарного настрою, сонця, щастя, радості і успіху у всіх починаннях. Будь як кіт в сметані — оточений достатком, комфортом і розкішшю. Завжди вір у краще, досягай вершин і отримуй все найкраще!
У день Ангела Степана, хочу побажати, щоб твій Ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах — домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання і успіх.
Степане, сьогодні день твого святого,
Що Ангелом зоветься.
Здоров’я гарного, міцного
Бажаю, як ведеться.
Хай буде щастя і достаток
Завжди в твоєму домі!
Хай буде радості багато,
Забудь про сум та втому.
Нехай Ангелик захищає
Від зла й людей не щирих.
Степан, я тобі бажаю
Добра, та в серці Миру
Як писали «ФАКТИ», місяць січень традиційного багатий на церковні свята. Окрім Різдва Христового та Хрещення Господнього, віряни відзначають ще кілька важливих дат.222
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