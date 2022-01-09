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Іменини Степана: кращі привітання та листівки

10:36 9 січня 2022
Іменини Степана

Православні українці 9 січня традиційно відзначають Степанів день, під час якого вшановують пам'ять святого Стефана.

Вітання та листівки до Дня Степана

Степане, зі святом тебе! Бажаю гарного настрою, сонця, щастя, радості і успіху у всіх починаннях. Будь як кіт в сметані — оточений достатком, комфортом і розкішшю. Завжди вір у краще, досягай вершин і отримуй все найкраще!

У день Ангела Степана, хочу побажати, щоб твій Ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах — домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання і успіх.

Степане, сьогодні день твого святого,
Що Ангелом зоветься.
Здоров’я гарного, міцного
Бажаю, як ведеться.
Хай буде щастя і достаток
Завжди в твоєму домі!
Хай буде радості багато,
Забудь про сум та втому.
Нехай Ангелик захищає
Від зла й людей не щирих.
Степан, я тобі бажаю
Добра, та в серці Миру

Як писали «ФАКТИ», місяць січень традиційного багатий на церковні свята. Окрім Різдва Христового та Хрещення Господнього, віряни відзначають ще кілька важливих дат.

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