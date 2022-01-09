Залишилося вісім життів: кіт із Дніпра вижив після 30 хвилин прання у пральній машині

Про дивовижні здібності котів до виживання в екстремальних умовах написано чимало. Новою історією про чудовий порятунок домашнього улюбленця поділилася ветклініка з Дніпра. Кіт Броша породи скоттіш-фолд (шотландська висловуха) залишився живим, незважаючи на те, що близько 30 хвилин обертався разом із білизною в барабані пральної машини.

Відкритий барабан машинки часто приваблює котів. Цього разу через сіру шерсть «шотландець» залишився непоміченим на сірому текстилі. Власниця кота запустила прання і лише за півгодини почула крики улюбленця.

Незважаючи на пережите, кіт не втратив здатності рухатися і навіть намагався втекти, коли дверцята агрегату нарешті розблокувалися та відчинилися. Ветеринари оглянули кота і підтвердили, що тварина наковталася води з пральним порошком, волога проникла у легені. Постраждали й очі: їдкий миючий засіб потрапив на слизову.

«Броші провели всю необхідну терапію. На щастя, його аналізи були в нормі, і незабаром котик був відправлений додому. Зараз він почувається добре», — кажуть у ветклініці.

Нагадаємо, ветеринарам відомі випадки, коли кішки виживали, провівши 20, а то й 30 хвилин у пральній машині. Іноді врятувати тварину допомагало вчасно зроблене штучне дихання, масаж серця та негайне звернення до ветеринара. Котовласникам радять завжди перевіряти барабан пральної машини перед запуском.

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