Різдвяний м'ясоїд: традиції, заборони та повір'я свята 10 січня

Православні українці відзначають 10 січня День пам'яті 20 тисяч мучеників, спалених у храмі та загиблих поза його стінами. Гоніння на християн почалися ще в 30-х роках I століття нашої ери. Першим мучеником за віру в Христа був святий Стефан. На початку IV століття знущання з віруючих у Христа досягли апогею. Нещасні піддавалися тортурам незалежно від статі та віку. В одному місці за день могли катувати до 100 християн. Часто їх лікували, щоб знову продовжити муки.

Так, у 302 році у Нікомедії (сучасна Туреччина) на святі Різдва сталася трагедія. Цього дня влада Римської імперії послала до храму посланця, який оголосив присутнім наказ цезаря вийти на вулицю та принести язичницьку жертву богам. Незважаючи на погрози підпалити храм, люди відмовилися виконати волю влади. Таким чином, майже 20 000 парафіян загинули у вогні.

У народі День пам'яті 20000 мучеників називали днем домочадців, а також Різдвяним м'ясоїдом, оскільки дата свята випадає на період, коли Православна церква дозволяє вживати м'ясо після тривалого Різдвяного посту.

Уся сім'я намагалася провести його разом. Вважалося, що робота, виконана спільно, дасть добрий результат. Усі члени сім'ї мали з'їсти замовлену сіль, щоб у домі панував мир і спокій. Увечері хлопці та дівчата збиралися на посиденьки, проводили ворожіння. Вважалося, що 10 січня народжуються добрі чоловіки та дружини.

З цього дня починається пора весіль, оскільки дозволяється їсти м'ясні страви і є можливість накрити багатий ситний стіл.

У Домочадцев день спроможні збуватися заповітні сімейні бажання. Для цього на Русі напередодні свята люди приходили на Червону гірку (місце сільських гулянь) і вбивали в землю кіл. Вранці всі члени сім'ї зав'язували стрічки (шматки тканини) на цьому колі та загадували бажання.

Цього дня заборонялося лаятися та влаштовувати скандали.

Також пращури сучасних українців любили цього дня спостерігати за погодою та робити прогнози на майбутнє. Якщо у цей день вітер не дме, та іній покрив дерева, то рік буде вдалим та урожайним, а якщо горобці весело защебетали під кришею, то незабаром настане потепління.

Якщо у Домочадців день сіль стала сирою, то це до негараздів. Також вважалося, що якщо у це народне свято заговорити сіль та посипати нею страви, то рік у сім'ї пройде без сварок.

Як писали «ФАКТИ», місяць січень традиційного багатий на церковні свята. Окрім Різдва Христового та Хрещення Господнього, віруючі відзначають ще кілька важливих дат.

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