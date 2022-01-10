Під час адаптивного карантину (на сьогодні в Україні у «помаранчевій» зоні знаходиться Херсонська область, решта — «жовті») у громадських місцях, у тому числі й у магазинах, персонал та відвідувачі мають бути у масках. Проте у МОЗ звернули увагу на те, що «не всі маски однаково корисні».

«Пластикові прозорі маски не є засобом індивідуального захисту. Довгий час працівники сфери обслуговування, кафе, ресторанів, готелів використовують так звані пластикові прозорі захисні маски. Насправді нічого спільного із засобом індивідуального захисту такі предмети не мають», — заявляють у МОЗ та додають, що про такі маски не згадується в жодному документі, що регулює протиепідемічні правила.

У МОЗ заявили, що люди, які використовують пластикові маски, не мають жодного ефективного засобу індивідуального захисту. Справа в тому, що такі маски щільно не прилягають до обличчя, і, відповідно, не захищають від інфікування інших і не захищають від зараження того, хто їх носить.

Раніше інфекціоністка Тетяна Логінова звернула увагу на те, що штам коронавірусу «Омікрон» поширюється якраз перед сезоном грипу. За словами медички, організму буде важко впоратися, якщо відбудеться одночасне зараження і грипом, і ковідом.

Фото зі сторінки МОЗ у соціальних мережах

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