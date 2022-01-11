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Суспільство та люди

«Темний ліс»: Світоліна відповіла на запитання, чи піде у політику після завершення кар'єри

13:43 11 січня 2022
Світоліна

Перша ракетка України Еліна Світоліна після завершення спортивної кар'єри не має наміру йти в політику. Про це вона сказала в інтерв'ю засновнику інтернет-видання «ГОРДОН» Дмитру Гордону.

Тенісистка розповіла, що зараз не живе в Україні та не дуже розуміє, що відбувається у країні. Загалом вона цікавиться політикою в Україні, але дуже поверхово.

«Політика» — це для мене трішки страшне слово", — зазначила тенісистка та погодилася зі словами Гордона, що «політика — темний ліс».

Світоліна заявила, що компетентно може говорити про спорт, яким займається змалку. У політиці ж, на думку спортсменки, потрібно мати дуже багато мудрості, щоб висловлювати свою думку й щоб не заплутати ще більше людей, які це чутимуть.

Нагадаємо, народними депутатами у різний час були багато спортсменів та артистів. Це і Руслана, і Злата Огневич, і лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук. Не всім вдалося стати політиками. Вакарчук двічі балотувався до парламенту та двічі йшов з Ради. Вдруге він був лідером партії, і це не завадило йому скласти повноваження.

Фото https://gordonua.com/

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