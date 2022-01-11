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Суспільство та люди

Четвертий день Різдвяних свят: чому краще утриматися від пліток та довгих походів 12 січня

23:30 11 січня 2022
ікона

Різдвяні свята продовжуються, і 12 січня віруючі вшановують пам'ять святої мучениці Анісії Солунської (Фессалонікійської). Рано залишившись без батьків, Анісія вважала своєю сім'єю християнську громаду. В одне з язичницьких свят дівчина відмовилася разом із галасливим натовпом іти поклонятися ідолам. Один із воїнів звернув увагу на непокірну городянку і зажадав чесної відповіді, куди вона зібралася. Почувши від Анісії, що вона йде молитися єдиному Богу, стражник вдарив дівчину мечем.

День 12 січня прийнято проводити вдома з сім'єю, не вирушати в далеку дорогу, не йти надовго від близьких. Якщо ж довелося затриматися в дорозі, то молилися страстотерпиці Анісії, щоб вона допомогла з якнайшвидшим поверненням у рідні стіни.

У день Анісії не вирішували грошових питань, не піднімали дрібні монетки з землі — вважалося, що нічого, крім сліз, такі гроші не принесуть. Також у свято не обговорювали поведінку інших людей і суворо присікали плітки.

Згідно з народними прикметами, на день Анісії мають посилитись морози. Нинішнього року погода повністю відповідає очікуванням, морози посиляться у ніч на 13 січня.

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Фото pravlife.org

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