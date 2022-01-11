Руслан Стефанчук відреагував на «похоронний» ляп телеканалу «Рада»

Телеканал «Рада» 11 січня відзначився похоронним «мемом». Канал «поховав» спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука. Принаймні саме таке враження склалося, коли на каналі з'явилася новина про смерть президента Європарламенту Давида Сассолі.

Герой мема Руслан Стефанчук відреагував на те, що сталося, з гумором. Співробітникам телеканалу та всім підписникам в соцмережах спікер поставив відому пісню гурту «Чайф» «…Не спеши ты нас хоронить».

Відомі українські блогери зазначають, що останні трансформації на каналі не пішли йому на користь.

Але якщо це була спроба привернути увагу до телеканалу, то спосіб був обраний дуже радикальний.

Та якщо вже герой мема не вважав за потрібне ображатися, то й інші погодилися сприймати сюжет як непорозуміння.

Нагадаємо, раніше на телеканалі «Україна 24» стався казус, коли журналістка спробувала поспілкуватися із чоловіком на вулиці. А на каналі «1+1» ведучу Соломію Вітвіцьку показали в той момент, коли вона зняла незручні туфлі.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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