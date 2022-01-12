Що робити, якщо перекрили газову трубу: детальна інструкція

Постачальники газу, які з 1 січня збільшили тарифи на розподіл «блакитного» палива, можуть відключати споживачів, у тому числі й коли регіон знаходиться у «червоній» карантинній зоні, хоча це й заборонено (на цей час більшість областей України «жовті»).

Експерти «Газправди» роз'яснили, як діяти споживачам, якщо їм відключили газ. У тому числі й з надуманих причин.

Практика наступна: аварійна служба без жодних попереджень перекриває трубу. Приводом можуть назвати термінові роботи через витік, але час іде, а постачання газу не відновлюють. Коли споживачі починають скаржитися, їм заднім числом показують сумнівний борг.

Начальниця Центру юридичної підтримки споживачів газуачів газу Юлія Чеберяк наголошує, що нагляд та контроль за діяльністю облгазів проводить Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). З нею слід зв'язуватися, якщо переговори з облгазом не дають жодних результатів.

«Часто про борг неформально інформують в усній формі. Слід пам'ятати, що всі переговори з облгазами слід проводити у письмовій формі. Якщо протягом тривалого часу проблему не вирішено, але створюються лише нові вимоги для усунення причин відключення газу, питання потребує привернення уваги НКРЕКП із наданням коментарів від усіх сторін у конфлікті. Саме в цьому випадку відповіді облгазів є документами, які необхідно додати до звернення до комісії», — наголошує експертка.

Фото Газправди

Відповідно до вимог закону «Про звернення громадян», влада має відповідати на апеляцію протягом 30 календарних днів або 45 днів, якщо проблема потребує додаткового вивчення.

Що потрібно робити, якщо житло відключили від постачання газу:

зв'язатися з контактним центром облгазу, щоб вирішити вашу проблему або написати лист-претензію до голови місцевого облгазу;

якщо переговори не дали бажаного результату, зателефонувати на урядову лінію 1545 або розмістити апеляцію через сайт урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua.

на незаконні дії газовиків слід скаржитися до НКРЕКУ (https://www.nerc.gov.ua/?iD=6911);

якщо звернення не дали результату, потрібно звертатися до суду.

Раніше повідомлялося, що у січні 2022 року вартість газу залежно від постачальника коливатиметься від 7,799 до 11,99 грн за кубометр. А 36 газопостачальних компаній встановили ціни, нижчі за 8 гривень за кубометр.

Фото зі сторінки Київгазу в соціальних мережах

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