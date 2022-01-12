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Суспільство та люди

Всесвітній день дочки: зворушливі смс, листівки та відеопривітання

12:08 12 січня 2022
День дочок

Якщо день сина у світі відзначають у листопаді, то доньок із їхнім днем вітають взимку, 12 січня.

Це свято не має ані офіційного статусу, ані великої історії та будь-яких особливих традицій, на відміну, наприклад, від Міжнародного дня дівчаток (оголошений ООН у 2012 році, відзначається 11 жовтня), який заснували, щоб звернути увагу на соціальні проблеми. До речі, є ще один день доньки, який відзначають весною.

Просто цього дня прийнято вітати дочок, а також їхніх батьків. Приєднуємося до привітань та бажаємо дітям та батькам завжди бути надійною опорою один одному.

* * *

Фото pinterest.com

Вітаю тебе, люба доню! Бажаю залишатися завжди яскравою зіркою та теплим сонечком, милою дівчиною та доброю людиною, щирою подругою та творчою особистістю. Бажаю приємних життєвих сюрпризів, удачі, радості, світлої надії, міцної віри у себе та любові.

* * *

Фото pinterest.com

Донечко наша, зі святом!
Бажаємо щастя багато,
Хай Бог тебе оберігає,
На вірний путь лиш наставляє!

Мрій бажаємо здійснення,
Позитиву — в сьогоденні,
Ласки, здоров’я, натхнення й добра,
Щоб доля твоя, наче казка, була!

* * *

* * *


Фото pinterest.com

Донечка рідна, тебе я вітаю,
І найсвітлішого в долі бажаю!
Вірних доріг та досягнень великих,
Світлих дверей у майбутнє відкритих!

Будь, моя люба, красива, здорова,
Щастя міцного та доброго слова.
Рідних людей, кращих друзів навколо,
Завжди приємного рідного кола!

* * *


Фото pinterest.com

Люба донечко, щастячко моє! Будь завжди такою ж лагідною та турботливою, красивою та усміхненою, веселою та життєрадісною. Нехай твоє життя буде, як у чарівній казці, а мрії збуваються!

Нагадаємо, що 19 листопада у світі вже понад 20 років відзначають Міжнародний чоловічий день .

Фото з Pixabay

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