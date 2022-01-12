Черги та жахливе обслуговування: українка розповіла про недоліки відпочинку на Драгобраті

Українці, які вирушили взимку на гірськолижні курорти країни, продовжують ділитися враженнями, і вони не завжди радісні. Після критики на адресу Славського свою «порцію» отримав і Драгобрат.

Так, киянка Олександра Панасюк, яка відпочивала на Драгобраті на Різдво, розповіла про «мінуси», втім не забувши і про «плюси» цього курорту. На своїй сторінці у соціальних мережах вона розповіла про гарну природу і м'який сніг, в який «реально хочеться падати». Але враження неабияк зіпсувало обслуговування та умови в номерах, а також те, що більша частина території обслуговує одна лінія електропередач.

«Якщо вона накривається, то у справу йдуть генератори, які теж іноді не вигрібають. За два дні: у нас не було світла, відпадав повністю мобільний зв'язок, ну, і найприкольніше — не працювали витяги… До 14:00 не було світла і працювало лише 2 бугелі. Благо пізніше додалися ще кілька бугелів і одна кріселка… Коротше, спустилися цілих три рази, у чергах на витяги провели 2 години» , — пише киянка.

В іншому пості вона згадала про завершальний день катання, коли вони лише один раз стояли у черзі хвилин 40, коли «вирубали» світло. Коли ж електрику підключили, черги займали 3−15 хвилин, що «однозначно дуже тішило».

Під її звітами про відпочинок розпочалася дискусія. Деякі друзі авторки писали про недоліки курорту, інші стверджували, що вона просто так «попала».

Раніше про свої враження від відпочинку у Буковелі розповіла дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова, яка їздила у гори із сім'єю.

Фото — веб-камера

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