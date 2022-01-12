27.61 / 27.85 31.23 / 31.64
Київ: -13
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

«Різдвяні історії», виставка «Щедрик» та пірнання в ополонку: куди піти в Києві на Старий Новий рік та Водохреще

18:01 12 січня 2022
Новий рік – колядки

В Національній опері імені Тараса Шевченка: 13 січня — опера «Казки Гофмана», 14 січня — опера «Алєко» та балет «Кармен-сюїта», 15 січня — балет «Дама з камеліями», 16 січня — опера «Набукко», 18 січня — балет «Весілля Фігаро», 19 січня — опера «Кармен».

Початок: 19:00.

Адреса: вул. Володимирська, 50.

Ціна: від 100 грн.

До 16 січня у Музеї кіно Довженко-Центру показують мультимедійну виставку про шлях української мелодії від народної пісні до відомого на весь світ різдвяного гімну — «Щедрика» Миколи Леонтовича.

Адреса: вул. Васильківська, 1.

До 16 січня в Національному музеї Тараса Шевченка триватиме персональна виставка відомого українського скульптора Василя Татарського «Ілюзія буття. Баланс».

Адреса: бульв. Тараса Шевченка, 12.

Ціна: 60 грн.

19 січня з 7:00 парк «Феофанія» запрошує на святкування Водохреща.

Для гостей приготували комфортні ополонки для пірнання, місця для обігріву, окремі перевдягальні для жінок та чоловіків. Діти та дорослі зможуть пригоститися лікувальним чаєм на травах, потанцювати біля святкового багаття.

Вхід у парк: 10—40 грн.

До 19 січня в МВЦ «Музей Києва» проходить виставка «Різдвяні історії Києва», присвячена традиціям святкування Різдва та Нового року. До 31 січня працюватиме виставка іронічного живопису «Як справа, так і зліва» полтавського художника Юрія Шаповала.

Адреса: вул. Б. Хмельницького, 7.

Вартість: 70 грн.

По 30 січня в Музеї української діаспори діятиме виставка художниці та письменниці Емми Андієвської «Казки мандрівниці Емми».

Адреса: вул. Московська, 40б.

Ціна: 40—80 грн.

До 28 лютого в Музеї Однієї Вулиці проходить виставка, присвячена 120-річчю з дня народження легендарної кіноактриси Марлен Дітріх. На виставці представлені маловідомі фотографії актриси, оригінальна афіша фільму «Закордонний роман», прижиттєва гримувальна маска.

Адреса: Андріївський узвіз, 12б.

Ціна: 50 грн.

Нагадаємо, що в Музеї історії Києва відкрилася цікава виставка, присвячена святкуванню в минулі часи Різдва та Нового року.

Фото https://ua.depositphotos.com/

27

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пиріг

Бісквіт, який виходить завжди: покроковий рецепт ідеального десерту

Салат Маргарита

Ніжний та «жіночний»: рецепт салату «Маргарита», який нікого не залишить байдужим

газ

Тарифи на газ з 1 травня: чого чекати українцям

Допомога від держави

Гроші можна буде не повертати: у Кабміні розповіли, хто може отримати від держави допомогу у 97,5 тис. гривень

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.