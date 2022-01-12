«Різдвяні історії», виставка «Щедрик» та пірнання в ополонку: куди піти в Києві на Старий Новий рік та Водохреще

В Національній опері імені Тараса Шевченка: 13 січня — опера «Казки Гофмана», 14 січня — опера «Алєко» та балет «Кармен-сюїта», 15 січня — балет «Дама з камеліями», 16 січня — опера «Набукко», 18 січня — балет «Весілля Фігаро», 19 січня — опера «Кармен».

Початок: 19:00.

Адреса: вул. Володимирська, 50.

Ціна: від 100 грн.

До 16 січня у Музеї кіно Довженко-Центру показують мультимедійну виставку про шлях української мелодії від народної пісні до відомого на весь світ різдвяного гімну — «Щедрика» Миколи Леонтовича.

Адреса: вул. Васильківська, 1.

До 16 січня в Національному музеї Тараса Шевченка триватиме персональна виставка відомого українського скульптора Василя Татарського «Ілюзія буття. Баланс».

Адреса: бульв. Тараса Шевченка, 12.

Ціна: 60 грн.

19 січня з 7:00 парк «Феофанія» запрошує на святкування Водохреща.

Для гостей приготували комфортні ополонки для пірнання, місця для обігріву, окремі перевдягальні для жінок та чоловіків. Діти та дорослі зможуть пригоститися лікувальним чаєм на травах, потанцювати біля святкового багаття.

Вхід у парк: 10—40 грн.

До 19 січня в МВЦ «Музей Києва» проходить виставка «Різдвяні історії Києва», присвячена традиціям святкування Різдва та Нового року. До 31 січня працюватиме виставка іронічного живопису «Як справа, так і зліва» полтавського художника Юрія Шаповала.

Адреса: вул. Б. Хмельницького, 7.

Вартість: 70 грн.

По 30 січня в Музеї української діаспори діятиме виставка художниці та письменниці Емми Андієвської «Казки мандрівниці Емми».

Адреса: вул. Московська, 40б.

Ціна: 40—80 грн.

До 28 лютого в Музеї Однієї Вулиці проходить виставка, присвячена 120-річчю з дня народження легендарної кіноактриси Марлен Дітріх. На виставці представлені маловідомі фотографії актриси, оригінальна афіша фільму «Закордонний роман», прижиттєва гримувальна маска.

Адреса: Андріївський узвіз, 12б.

Ціна: 50 грн.

Нагадаємо, що в Музеї історії Києва відкрилася цікава виставка, присвячена святкуванню в минулі часи Різдва та Нового року.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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