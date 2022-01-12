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Суспільство та люди

Запорізькі судді відгуляли корпоратив під тюремний шансон: у мережі оцінили

20:53 12 січня 2022
судді

Любителі тюремного шансону часом трапляються серед абсолютно несподіваних професій. Так, у Запоріжжі судді святкували новорічний корпоратив під пісню «Кольщик» від Михайла Круга. Причому виконував тюремний хіт для гостей на святі заступник голови суду. Відео «суддівського шабашу» опублікував у Facebook юрист Михайло Жернаков.

«Кримінальний сходняк? Пісенний конкурс у виправній колонії? Та ні, це святкують корпоратив судді Шевченківського суду м. Запоріжжя», — підписав він відео.

Користувачі соцмереж вважають, що підбір плейлиста для свята краще за будь-які слова говорить про культурні уподобання служителів Феміди і про їхню самоідентифікацію.

Нагадаємо, в любові до блатної музики раніше були помічені курсантки Харківського нацуніверситету МВС, майбутні поліцейські. А в Одесі пісню «Володимирський централ» включили дітям, які прийшли на ялинку, через що в мерії було призначено розслідування.

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