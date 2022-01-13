Завжди їздити з увімкненими фарами та перевзувати авто в зимові шини на пів року: в Україні для водіїв підготували нововведення

Міністерство внутрішніх справ підготувало проєкт постанови Кабінету міністрів, згідно з якою в Україні буде запроваджено обов'язкове використання автовласниками шин, що відповідають сезону експлуатації авто, а також обов'язкове застосування ходових вогнів чи ближнього світла фар цілий рік і не лише за межами населених пунктів, як зараз.

Проєкт для обговорення з’явився без попереджень у розпал свят

Саме під ялинку, напередодні Нового року, на офіційному сайті МВС з’явилося повідомлення про оприлюднення для громадського обговорення проєкту урядової постанови «Про внесення змін до Правил дорожнього руху». Цим документом силове відомство планує внести суттєві нововведення в порядок експлуатації транспортних засобів. На публічні консультації з громадськістю було відведено всього 15 днів з дати оприлюднення, тобто пропозиції та зауваження можна було надсилати лише до 12 січня. Приймалися вони лише в письмовій формі на електронну адресу відповідальної особи — Володимира Кучеренка ([email protected]).

Відразу виникає логічне запитання: чому саме під час затяжних святкувань МВС вирішило обговорити свої ініціативи? Чи не тому, що вони неоднозначні, а в новорічні свята вся активна громадськість відпочивала від буденних справ і могла не помітити оприлюднені зміни та не долучитися до їх обговорення?

Як йдеться в пояснювальній записці, зміни до Правил дорожнього руху «обумовлені необхідністю встановлення заборони щодо експлуатації в зимовий період транспортних засобів, обладнаних літніми шинами, а також установлення порядку використання денних ходових вогнів (ближнього світла фар) під час руху механічного транспортного засобу». Як прогнозують в Міністерстві внутрішніх справ, можливими наслідками реалізації проєкту цієї постанови буде:

позитивний вплив на рівень безпеки дорожнього руху;

зниження кількості дорожньо-транспортних пригод у світлу пору доби;

підвищення рівня відповідальності водіїв.

Щоб досягнути згаданих цілей, пропонується наступне. Перш за все — доповнити пункт 1.10 існуючої редакції Правил новими термінами, які встановлюють ознаки зимової, літньої та всесезонної шини.

Окрім цього міністерство чітко позначило терміни використання тієї чи іншої гуми. Для цього пункт 31.4.5, який встановлює заборони для експлуатації транспортних засобів у разі, коли їх технічний стан або обладнання не відповідають затвердженим вимогам, пропонується доповнити новим підпунктом «ж» такого змісту:

з 1 жовтня по 31 березня на транспортний засіб установлено шини літні.

Таким чином, в цей проміжок часу дозволяється експлуатувати транспортні засоби, на яких встановлено лише зимові або всесезонні шини. При цьому пункт правил щодо використання гуми відповідно до сезону, який наразі носить пропозиційний характер, пропонують зробити зобов’язальним.

Ще одне суттєве нововведення стосується використання денних ходових вогнів (ДХВ) або ближнього світла фар. Пропонується абзац 8 пункту 9.8 Правил викласти в новій редакції. А саме: «На всіх механічних транспортних засобах під час руху повинні бути увімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу — ближнє світло фар». Таким чином, у разі прийняття проєкту цієї постанови на території України транспорт взагалі не матиме права рухатися ані по вулиці, ані автодорогою з вимкненими фарами.

Нагадаємо, що на сьогодні встановлено дещо іншу вимогу — про те, що ходові вогні або ближнє світло фар повинні бути увімкнені на всіх транспортних засобах лише при русі поза межами населених пунктів і тільки з 1 жовтня по 1 травня.

Виконання нових ініціатив будуть стимулювати штрафами

Потурбувалися в МВС відразу і про те, щоб стимулювати водіїв до виконання нових вимог. В пояснювальній записці зазначено, що використання транспортного засобу на літній гумі в період з 1 жовтня по 31 березня буде загрожувати їм штрафом у розмірі 340 гривень і це порушення буде прирівнюватися до експлуатації транспорту з технічними несправностями.

Водночас рух вулицями та дорогами без працюючих фар загрожуватиме штрафом у 510 гривень і трактуватиметься як порушення правил використання освітлювальних приладів. Саме так на сьогодні поліція штрафує водіїв, які рухаються за містом без згаданих сигналів у період з 1 жовтня по 1 травня.

Необхідність прийняття всіх цих змін до українських Правил дорожнього руху в МВС обґрунтовують позитивною закордонною практикою. Зокрема, йдеться в пояснювальній записці до проєкту, за результатами досліджень Європейського дослідницького інституту безпеки дорожнього руху завдяки використанню ближнього світла фар кількість ДТП у світлу пору доби скоротилася на 10—15 відсотків.

Ініціатива МВС, хоч і має на меті добрі наміри, враховуючи наші кліматичні й економічні умови, виглядає малоприйнятною.

Натомість вимога використовувати ДХВ або ближнє світло фар при русі за межами міста дійсно позитивно впливає на підвищення безпеки дорожнього руху. Адже ДХВ або ближнє світло, увімкнене в денний час, згідно з чинними правилами, є попереджувальним сигналом.

Вони привертають увагу інших учасників руху, попереджаючи їх, що на дорозі рухається транспортний засіб, причому з більш високою швидкістю, ніж в межах населеного пункту (в залежності від типу транспорту і автодороги й стажу водія швидкість може варіюватися від 60 до 130 кілометрів за годину). А рух на високих швидкостях потребує більшої концентрації уваги водіїв і зменшує час їх реагування на зміни в дорожній обстановці. І якраз ДХВ або ближнє світло дозволяє водію заздалегідь побачити іншого учасника руху і обрати для себе найбільш безпечну поведінку на дорозі.

За результатами досліджень Європейського дослідницького інституту безпеки дорожнього руху завдяки використанню ближнього світла фар кількість ДТП у світлу пору доби скоротилася на 10—15 відсотків. Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

І якби МВС ввело обов’язкове використання згаданих приладів протягом цілого року, це можна б було тільки вітати. Але за межами населених пунктів. Ініціатива ж експлуатувати транспорт протягом року на всіх дорогах лише при умові працюючих ДХВ або ближнього світла фар виглядає сумнівно. На сьогодні дозволена швидкість руху в містах — 50 км/г. На такій швидкості транспорт прекрасно видно на дорозі, і немає потреби додатково його виділяти за допомогою освітлювальних приладів. Просто уявіть, як виглядатиме автозатор яскравим сонячним днем — всі з увімкненими фарами!

Тож потреба в використанні світла може настати хіба що в несприятливих погодних умовах з поганою видимістю. У таких випадках діючі ПДР якраз і рекомендують водіям вмикати дальнє світло або протитуманні фари.

«У місті вдень ближнє світло взагалі не здатне дати якогось виграшу з точки зору безпеки»

До речі, згідно з даними МВС, автопарк нашої держави один з найстаріших серед європейських країн — середній вік машин складає близько 15 років. А працююче ближнє світло дає додаткове навантаження на генератор і відповідно на двигун, який при цьому починає використовувати більше палива. Що додатково вдарить по кишені багатьох українських автовласників, які, на жаль, не мають сучасних машин з енергозберігаючими ДХВ.

Такої ж думки притримується і відомий адвокат, який спеціалізується на справах, пов’язаних з безпекою дорожнього руху, Вадим Володарський. «У місті вдень ближнє світло взагалі не здатне дати якогось виграшу з безпеки, — пише юрист у „Фейсбуці“, — а ось експлуатацію багатьох радянських автомобілів з конструктивно слабкими генераторами зробить практично неможливою взагалі. І не тільки. Ще важливіше те, що завдяки такому нововведенню стане неможливим виділення на дорозі тих транспортних засобів, які цього потребують завдяки своїм специфічним габаритам або характеру руху. А очі від миготіння вогників перед очима будуть втомлюватися ще сильніше і будь-якої пори року».

Не витримує критики й ініціатива по використанню сезонних шин. Не ставлячи під сумнів необхідність експлуатації транспорту в морозну пору року на зимових шинах, експерти та водії мають застереження з приводу намірів МВС щодо використання всесезонних шин та запропонованого періоду заборони їзди на літній гумі.

Перш за все зазначимо — всесезонні шини не підходять для наших кліматичних умов зі значними мінусовими температурами, рясними хуртовинами і сніговою кашею на дорогах. Нагадаємо, що такі шини були розроблені й призначені для певних регіонів світу з помірним кліматом, що характеризується вологою та малосніжною зимою. Всесезонні шини є компромісом між зимовою і літньою гумою, забезпечуючи відносний баланс управління, гальмування й зчеплення в сухих, вологих та снігових умовах. Вони не настільки ефективні, як звичайна літня або зимова гума, що підтверджується численними випробуваннями виробників шин. Тому узаконення використання всесезонних шин виглядає сумнівним, особливо враховуючи мотивацію МВС, котре обгрунтовує необхідність впровадження шин відповідно до сезону саме підвищенням безпеки дорожнього руху в холодну пору року.

Цілодобове використання ближнього світла додатково вдарить по кишені багатьох українських автовласників. Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

Ще одне зауваження стосується запропонованого періоду заборони їзди на літній гумі — з 1 жовтня по 31 березня. У нас виникло цілком слушне питання: чому саме такі терміни було обрано? Невже в силовому міністерстві вважають, що зима в Україні триває півроку? Особливо беручи до уваги глобальне потепління.

Нагадаємо, що відповідно до рекомендацій виробників гуми заміняти літню гуму на зимову необхідно лише після того, як середньодобова температура повітря триматиметься нижче відмітки плюс 7 градусів. Саме при такій температурі літня гума вже губить свої експлуатаційні якості (дубіє), що призводить до погіршення її зчеплення з дорогою. Але ж в Україні в жовтні та листопаді, а також в березні стовпчики термометрів часто перевищують відмітку в плюс 7 градусів.

Тому, якщо вже керуватися закордонним досвідом, то період заміни гуми варто було б прив’язати до показників температури. Або хоча би скоротити його, наблизивши саме до зимової пори року. Більш слушним виглядав би термін з 15 листопада по 15 березня. У такому випадку зауважень і невдоволень автомобілістів до цієї пропозиції МВС поменшало б.

Окрім цього, запропоновані строки заборони використання літньої гуми, на думку адвоката Вадима Володарського, матимуть негативні наслідки і для власників двоколісного транспорту: «Така норма унеможливить експлуатацію на початку весни і наприкінці осені переважної більшості мототехніки. Оскільки на їзду в зимових умовах вона не розрахована, то зимової гуми, як такої, для більшості мотоциклів і скутерів просто немає. Більшість власників такої техніки відкриває сезон, коли реально дозволяють погодні й дорожні умови, — в більшості випадків у березні, і їздять багато хто до середини листопада. А якщо погода дозволяє, то і пізніше. У разі ухвалення цих змін — просто за формальними ознаками їздити в цей час буде неможливо. Тож, по суті, у нас хочуть вкрасти кілька місяців сезону».

До речі, цей матеріал ми вважаємо одним з коментарів і пропозицій відносно оприлюдненого проєкту МВС й надсилаємо його зазначеній відповідальній особі міністерства.

Нагадаємо, в Україні набули чинності зміни до Правил дорожнього руху, з'явилися нові знаки та розмітки.

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